La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con Japón fortalecer la cooperación económica entre ambos países con inversiones.

En conversación con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, se abordaron temas no solo de cooperación económica, sino ambiental.

Asimismo, resaltó que la cooperación entre ambos países ha generado en México alrededor de 350 mil empleos directos.

Sheinbaum va por fortalecimiento de la cooperación y comercio con Japón

Claudia Sheinbaum compartió en redes sociales que sostuvo una conversación con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, donde acordaron fortalecer la relación económica entre ambos países.

La presidenta destacó que se trató de una conversación “muy productiva” en la que se acordó fortalecer:

inversión

comercio

cooperación

“Ayer por la tarde sostuvimos una conversación muy productiva con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum acuerda fortalecer relación con Japón

Asimismo, se destacó la importancia de consolidar los vínculos estratégicos entre ambos países, especialmente en los sectores clave para el desarrollo económico.

En este sentido, resaltó la relevancia de la presencia de más de mil 600 empresas japonesas en México que generan alrededor de 350 mil empleos directos en el país.

Sheinbaum celebra agenda ambiental con Japón

Por otra parte, la presidenta de México celebró la agenda ambiental que comparte con Japón.

Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón en proyectos ambientales como:

saneamiento de ríos

combate a la contaminación atmosférica

Asimismo, se propuso ampliar esta colaboración hacia nuevas áreas de cooperación entre México y Japón.