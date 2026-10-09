La comentarista conservadora Katie Zacharia ha sido designada como la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca por el presidente Donald Trump.

Katie Zacharia, quien actualmente labora como asesora de comunicaciones en Trump Media & Technology Group, tomará el relevo de Karoline Leavitt tras su salida del cargo en agosto.

La designación de esta estratega política y abogada ocurre en un momento crucial, previo a los comicios de mitad de periodo.

Donald Trump elige a la comentarista Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca

El nombramiento de Katie Zacharia como nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca por parte de Donald Trump, se da para buscar mejorar la estrategia de relaciones públicas de su administración frente a las críticas sobre la difusión de sus logros.

Trump elige a Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca (@katiezacharia / Instagram )

La Casa Blanca confirmó que se le ofreció formalmente el cargo a Zacharia. Su elección se produjo de forma rápida tras descartar a otros candidatos de mayor perfil por haber expresado críticas previas hacia Trump.

Antes de tomar la decisión final, el presidente consultó con sus asesores más cercanos y con su anterior vocera, Karoline Leavitt.

Zacharia sucede a Leavitt, quien dejó el puesto a finales de agosto tras el nacimiento de su segunda hija para dedicar tiempo a su familia.

Leavitt pasó a desempeñarse como asesora externa de la administración y colaboradora en la cadena Fox News.

La posición permaneció desocupada durante casi dos meses. Durante este periodo, la actividad en la sala de prensa de la Casa Blanca disminuyó notoriamente, acumulando semanas sin conferencias de prensa oficiales.

Katie Zacharia asumirá una de las posiciones de mayor visibilidad en la administración en vísperas de las elecciones de medio término, teniendo a su cargo la vocería diaria, la gestión de las relaciones con la prensa y el asesoramiento en comunicación estratégica al presidente.

Katie Zacharia asume cargo en un momento clave previo a las elecciones de medio término

Como secretaria de prensa de la Casa Blanca, el trabajo de Katie Zacharia abarcará varias funciones estratégicas y operativas dentro del equipo de comunicaciones del presidente Donald Trump.

Actuará como la portavoz jefa de la administración, responsable de transmitir los mensajes diarios a nombre del presidente, informar a los periodistas sobre las políticas oficiales y desempeñarse como la principal defensora pública de la gestión presidencial.

Estará encargada de encabezar y dirigir las sesiones informativas oficiales desde el podio de la sala de prensa James S. Brady.

Deberá gestionar la relación de la administración con la prensa y supervisar la oficina de medios, la cual atiende un volumen alto de consultas y solicitudes de los medios diariamente.

Brindará asesoramiento directo al presidente en materia de medios y estrategia de comunicación. Coordinará la narrativa y el mensaje del gobierno con otras áreas y departamentos de la Casa Blanca.

Trump elige a Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca (@katiezacharia / Instagram )

Antes de la propuesta, Katie Zacharia se desempeñaba como asesora principal de comunicaciones para Trump Media & Technology Group , la empresa matriz de la red social Truth Social.

En el ámbito gubernamental, sirvió durante dos meses (entre febrero y abril de 2026) como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem.

De profesión abogada, es una invitada habitual en medios conservadores como Fox News, Fox Business, Newsmax y One America News Network (OANN).