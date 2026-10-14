Katie Zacharia, la nueva vocera de la Casa Blanca, tuvo un tropezado debut en una conferencia de prensa en la que incluso sufrió un lapsus al referirse a su esposo como su “presidente”.

Así que mi presidente... disculpen, mi esposo. Katie Zacharia. Vocera de la Casa Blanca

El error cometido por la nueva secretaria de prensa del gobierno de Estados Unidos, quien se mostró nerviosa y dubitativa en toda la conferencia, provocó risas entre reporteros.

Cabe destacar que la nueva vocera de Donald Trump fue nombrada para ocupar el cargo luego de la salida de Karoline Leavitt en el pasado mes de agosto de 2026.

Vocera de Trump confundió a su esposo con el presidente

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, encabezó este martes 13 de octubre de 2026 su primera conferencia de prensa oficial ante los medios de comunicación.

Durante su presentación oficial ante la prensa, la nueva vocera de Donald Trump cometió un sonado traspié, debido a que confundió la figura de su jefe con la de su esposo ante las cámaras.

Fue al responder sobre la dinámica con sus cuatro hijos, que Katie Zacharia pronunció un llamativo lapsus al llamar “mi presidente” a su esposo, provocando risas entre los asistentes.

🚨Holy shit Katie Zacharia is terrible!!!!



“My president…excuse me, my husband..”



She’s reading, she’s nervous, she’s lying. Trump will NOT be happy after seeing her performance!! pic.twitter.com/T805wDtVNg — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 13, 2026

La vocera reaccionó de inmediato a sus error, pues lanzó una pequeña risita nerviosa para corregir su tropiezo verbal, aclarando rápidamente que su marido se encontraba presente en el recinto.

El incidente marcó el debut mediático de la vocera de Trump que ha sido criticado porque duró 15 minutos en los que leyó de forma ralentizada la mayoría del tiempo y únicamente respondió 2 preguntas.

Kathie Zacharia fue nombrada como nueva vocera de Trump

El nombramiento de Katie Zacharia se formalizó tras la salida de Karoline Leavitt, quien dejó la vocería presidencial en agosto para asumir funciones como asesora externa del gobierno.

Katie Zacharia asumió la titularidad de la comunicación gubernamental 4 días antes de su debut, respaldada por su experiencia en cadenas de televisión y la administración pública federal.

La nueva vocera Trump reconoció públicamente los consejos recibidos de su predecesora, destacando la transición fluida dentro del equipo de prensa para coordinar las comparecencias en el atril.

La designación busca fortalecer la estrategia informativa de la Casa Blanca, incorporando a una figura con formación jurídica e intensa trayectoria en el Departamento de Seguridad Nacional.