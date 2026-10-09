El presidente Donald Trump nombró a la comentarista conservadora y defensora del movimiento MAGA, Katie Zacharia, como la nueva portavoz de la Casa Blanca.

Katie Zacharia, quien es abogada, sustituye a Karoline Leavitt tras su salida del cargo a finales de agosto.

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca posee experiencia previa como asesora de comunicación para Truth Social y portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

¿Quién es Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca?

Katie Zacharia es una abogada, activista política y comentarista conservadora que nació en California el 23 de marzo de 1984.

Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca (@katiezacharia / Instagram )

El 9 de octubre de 2026 fue nombrada como la nueva Secretaria de Prensa de la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, en reemplazo de Karoline Leavitt.

¿Cuántos años tiene Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca?

Katie Zacharia tiene 42 años de edad.

¿Quién es el esposo de Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca?

Desde el 2011, Katie Zacharia se encuentra casada con el productor cinematográfico Tyler Zacharia.

¿Qué signo zodiacal es Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca?

Katie Zacharia es del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca?

Katie Zacharia tiene cuatro hijos.

Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca (@katiezacharia / Instagram )

¿Qué estudió Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca?

Katie Zacharia estudió y se graduó en la Facultad de Derecho Caruso de la Universidad Pepperdine, donde obtuvo su título de abogada en 2011.

¿En qué ha trabajado Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca?

Inició su carrera en la política republicana realizando pasantías en el Comité Nacional Republicano y en la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush en 2006.

Katie Zacharia trabajó en derecho corporativo en Pekín, China, entre 2011 y 2013.

Se ha desempeñado como asesora sénior de comunicaciones para Trump Media & Technology Group (la empresa matriz que opera la red social Truth Social).

Y como directora jurídica principal (general counsel) de Fix California, una organización conservadora de promoción política fundada por Ric Grenell.

A principios de 2026 trabajó de forma breve como portavoz y subsecretaria adjunta de asuntos públicos en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Además, ha sido analista y colaboradora habitual en cadenas televisivas como Fox News, Newsmax y CNN.