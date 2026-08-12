Donald Trump anunció que Karoline Leavitt dejará su cargo como secretaria de Prensa de la Casa Blanca al finalizar el mes de agosto.

El presidente de Estados Unidos expresó su total apoyo a esta salida, motivada por el deseo de Karoline Leavitt de dedicar más tiempo a su familia y a sus hijos pequeños.

“Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia. ¡Una decisión que comprendo y respeto plenamente!” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

A pesar de dejar su puesto actual en la Casa Blanca, Karoline Leavitt continuará vinculada al entorno político como asesora externa de alto nivel y figura clave dentro del Partido Republicano.

Donald Trump anuncia que Karoline Leavitt dejará su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca

El anuncio de Donald Trump sobre la salida de Karoline Leavitt de la Casa Blanca se realizó el miércoles 12 de agosto a través de su red social, Truth Social.

Donald Trump anuncia que Karoline Leavitt dejará la Casa Blanca (@realDonaldTrump / Truth Social )

En su mensaje, el mandatario destacó que Leavitt dejará su cargo como secretaria de prensa a finales de agosto.

Donald Trump explicó que Karoline Leavitt se retira para dedicar más tiempo a su familia y a sus hijos pequeños, una decisión que el presidente calificó como algo que comprende y respeta plenamente.

Describió a Leavitt como una colaboradora de “mayor confianza” y una “verdadera líder” que realizó un trabajo “fenomenal” luchando por la justicia y la libertad.

Incluso afirmó que ha sido una de las mejores secretarias de prensa en la historia de la Casa Blanca.

Por su parte, Leavitt secundó el anuncio en la red social X, expresando que servir en el cargo fue el honor de su vida, pero reconociendo que no podía dedicar la energía necesaria al puesto y ser, al mismo tiempo, la madre que sus hijos merecen.

“Desempeñar el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio ha sido el honor y la aventura de mi vida. Estoy inmensamente agradecida con el presidente Trump, por haberme brindado tantas oportunidades extraordinarias, como trabajar en el Ala Oeste y pasar innumerables horas en el Despacho Oval, volar por todo el mundo y reunirme con líderes extranjeros, así como viajar por nuestro hermoso país y conocer a estadounidenses de todos los ámbitos de la vida” Karoline Leavitt, ex vocera de la Casa Blanca

Hasta el momento, Donald Trump no ha detallado quién será el sucesor de Karoline Leavitt en la portavocía de la Casa Blanca.

¿Qué hará Karoline Leavitt tras dejar su puesto en la Casa Blanca?

Donald Trump anunció que, tras dejar la Casa Blanca, Leavitt no se alejará de su entorno, sino que se convertirá en una de sus principales asesoras externas y en una voz influyente dentro del Partido Republicano para las próximas elecciones de mitad de mandato.

“Karoline será ahora una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano, mientras trabajamos para desafiar la historia y ganar de forma contundente las elecciones de mitad de mandato. ¡Gracias, Karoline, por un trabajo excelente!” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Se espera que utilice su experiencia y perfil público para movilizar apoyo y así seguir colaborando estrechamente con el mandatario sin las exigencias de tiempo y presencia constante que requería su cargo en la Casa Blanca.

Karoline Leavitt adelantó que, desde fuera de la administración, continuará siendo una ferviente defensora del movimiento “Make America Great Again” (MAGA).

Seguirá participando activamente en la defensa de la agenda republicana frente a lo que ella describe como la “amenaza existencial” del Partido Demócrata.

El anuncio se produce poco después de que Leavitt, quien a sus 28 años es la persona más joven en ocupar este cargo, regresara de una licencia por maternidad tras el nacimiento de su segundo hijo en mayo de 2026.