Karoline Leavitt anunció formalmente su renuncia al cargo de secretaria de Prensa de la Casa Blanca, a través de un comunicado compartido en X.

A pesar de su partida, Karoline Leavitt confirmó que seguirá trabajando para Donald Trump como asesora externa y defensora de los ideales del Partido Republicano.

“El presidente Trump me ha pedido que continúe sirviendo como asesora principal desde fuera, y siempre seguiré defendiendo abiertamente el movimiento MAGA y al Partido Republicano” Karoline Leavitt, ex secretaria de Prensa de la Casa Blanca

Karoline Leavitt agradeció a Donald Trump por las oportunidades profesionales brindadas y se dijo orgullosa de haber representado su gestión ante los medios.

Karoline Leavitt será asesora externa de Trump tras dejar la Casa Blanca

Tras su salida de la Casa Blanca a finales de agosto de 2026, Karoline Leavitt planea equilibrar su vida personal con un nuevo rol estratégico en la política.

A petición de Donald Trump, Leavitt continuará sirviendo como una de sus principales asesoras externas, por lo que seguirá unida al movimiento Make America Great Again (MAGA).

Karoline Leavitt dejará la Casa Blanca (@karolineleavitt / X )

En su mensaje, Donald Trump describió a Karoline Leavitt como una de sus ayudantes de mayor confianza y confirmó que seguirá vinculada a su operación política.

Karoline Leavitt ha afirmado que seguirá siendo una defensora activa del movimiento MAGA y del Partido Republicano. Se espera que sea una voz influyente para el partido de cara a las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato.

Ella misma definió esta transición como una “nueva fase” en su lucha contra lo que percibe como una amenaza del Partido Demócrata, asegurando que su compromiso político está lejos de terminar.

“Nuestro país se enfrenta a una amenaza existencial por parte de un Partido Demócrata cada vez más extremista que busca destruir todo lo grandioso de Estados Unidos; creo que es responsabilidad de todos los que nos preocupamos por este país luchar contra esa amenaza. Mi lucha entra en una nueva fase, pero está lejos de terminar” Karoline Leavitt, ex secretaria de Prensa de la Casa Blanca

Karoline Leavitt (Mark Schiefelbein / AP)

Karoline Leavitt agradecida con Donald Trump tras dejar su cargo en la Casa Blanca

Karoline Leavitt se ha expresado con gran gratitud, orgullo y lealtad hacia Donald Trump al anunciar su salida de la Casa Blanca.

En su mensaje en X, Karoline Leavitt afirmó estar “increíblemente agradecida” con el presidente Trump por brindarle oportunidades extraordinarias, como trabajar en el Ala Oeste, pasar incontables horas en la Oficina Oval y viajar por el mundo con él.

“Ejercer como secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el último año y medio ha sido el honor y la aventura de mi vida. Estoy profundamente agradecida al presidente Trump por brindarme tantas oportunidades extraordinarias, como trabajar en el Ala Oeste y pasar incontables horas en el Despacho Oval, volar por todo el mundo y reunirme con líderes extranjeros, así como recorrer nuestro hermoso país y conocer a estadounidenses de todos los ámbitos de la vida” Karoline Leavitt, ex secretaria de Prensa de la Casa Blanca

Asimismo, describió como un “privilegio distintivo” el hecho de que Trump le confiara hablar en su nombre desde el podio de la Casa Blanca.

“Sobre todo, agradezco al presidente que me confiara el gran privilegio de hablar en su nombre desde el podio de la Casa Blanca” Karoline Leavitt, ex secretaria de Prensa de la Casa Blanca

Manifestó haber hablado con “gran orgullo” sobre los “muchos logros históricos” de su administración y aseguró haber disfrutado el proceso de informar a los ciudadanos sobre la “verdad de los éxitos” de Trump.

“He hablado con gran orgullo sobre los numerosos logros históricos de esta Administración, y he disfrutado haciendo rendir cuentas a los medios de comunicación liberales y asegurándome de que el pueblo estadounidense conozca la verdad sobre los éxitos del presidente Trump” Karoline Leavitt, ex secretaria de Prensa de la Casa Blanca

Karoline Leavitt agradeció al presidente, a la primera dama y a toda la familia Trump por su “amabilidad y generosidad a lo largo de los años”.