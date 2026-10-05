La exvocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se incorporará como comentarista política y colaboradora de la cadena Fox News a partir del próximo 1 de noviembre.

A sus 29 años, Karoline —que renunció a su cargo como portavoz de la Casa Blanca en agosto para dedicar más tiempo a su familia— aportará su experiencia y perspectiva política en diversos espacios informativos y de opinión del medio.

Karoline Leavitt destacó en la administración de Donald Trump por su estilo combativo y su defensa del movimiento conservador, convirtiéndose en la secretaria de prensa más joven en la historia de Estados Unidos.

A partir del 1 de noviembre, Karoline Leavitt se incorporará a Fox News

Karoline Leavitt, exvocera de la Casa Blanca bajo la segunda administración de Donald Trump, se incorporará oficialmente a la cadena Fox News como colaboradora y comentarista a partir del 1 de noviembre del 2026.

Karoline Leavitt (Jacquelyn Martin / AP)

Participará en diversos programas de opinión, análisis y segmentos informativos para aportar su visión sobre la coyuntura política estadounidense.

La directora ejecutiva de Fox News Media, Suzanne Scott, resaltó que su experiencia tanto en el gobierno como en la campaña presidencial le brinda una perspectiva directa del panorama político actual.

Karoline Leavitt realizó una pasantía en Fox News durante las elecciones presidenciales de 2016 y solía ser una invitada recurrente en sus emisiones durante su periodo como funcionaria pública.

Tradicionalmente, Fox News ha funcionado como una plataforma clave para el movimiento de Trump, donde las principales figuras del canal suelen defender con vehemencia las políticas y posturas de su Administración.

A pesar de la cercanía, la relación no está libre de roces, Trump ha criticado abiertamente a Fox News en sus redes sociales cuando considera que la cobertura informativa le resulta desfavorable o cuando la cadena da espacio a analistas o puntos de vista de la oposición demócrata.

Karoline Leavitt no es la única exfuncionaria de la administración de Donald Trump que se suma a Fox News

Existe un flujo dinámico de personal entre el entorno político de Trump y la cadena televisiva Fox News.

Trump ha reclutado a varias figuras del canal para puestos de alto nivel en su gabinete, como Pete Hegseth (secretario de Defensa), Sean Duffy (secretario de Transporte) y Jeanine Pirro (fiscal general del Distrito de Columbia).

Exfuncionarias y voceras de la administración de Donald Trump, como Kayleigh McEnany, Sarah Huckabee Sanders y Mercedes Schlapp se han sumado a la cadena como colaboradoras y comentaristas tras dejar sus cargos.

Karoline Leavitt dejó su puesto como secretaria de prensa el 29 de agosto de 2026 tras dar a luz a su segundo hijo en mayo, explicando que necesitaba enfocar su tiempo en su familia.

Al asumir en enero de 2025, se convirtió en la secretaria de prensa más joven en la historia de la Casa Blanca.

Durante su gestión se caracterizó por una defensa incondicional de Trump, una postura crítica hacia la prensa tradicional y la implementación de un asiento rotativo en las ruedas de prensa para “nuevos medios” e influenciadores conservadores.

Tras su salida, la Casa Blanca no ha nombrado a un sustituto definitivo para ejercer la vocería principal de la presidencia.