Al destacar que se trata de “el honor de una vida”, Katie Zacharia agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su reciente nombramiento como secretaria de prensa.

Así lo sentenció por medio de un mensaje que compartió en X, en el que sostuvo desde el cargo de servir al presidente Donald Trump y a todo el pueblo de Estados Unidos.

Cabe destacar que al confirmar el nombramiento de Katie Zahcaria como secretaria de prensa, el presidente le deseó éxito y se dijo confiado en que dará un buen papel en el puesto.

Katie Zacharia agradece nombramiento como secretaria de prensa de Estados Unidos

El viernes 9 de octubre de 2026, Donald Trump informó que Katie Zacharia será nueva secretaria de prensa en su gobierno.

Ante ello, la funcionaria compartió un mensaje en su cuenta de X, en el que destacó que el nombramiento es “el honor de una vida”, por lo que agradeció a Trump la confianza conferida.

Kathie Zacharia agradece nombramiento a Donald Trump (@KatieZacharia/X)

Al extender su mensaje de congratulación y agradecimiento, Katie Zacharia sostuvo que el respaldo que se le otorga es un “verdadero privilegio”, pues dijo que su liderazgo es una bendición para el país.

Asimismo, apuntó que tendrá por delante “continuar entregando resultados sólidos“ y “comunicando al pueblo estadounidense las grandes victorias” del gobierno.

Finalmente, se dijo ansiosa por iniciar el trabajo con el cuerpo de prensa de la Casa Blanca y con reporteros, en busca de dar a conocer el historia y seguir la fructífera labor de Karoline Leavitt.

Donald Trump confía en el trabajo que realizará Kathie Zacharia

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el nombramiento de Katie Zacharia como la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, destacando su trayectoria profesional y lealtad política.

A través de Truth Social el mandatario confió en que Katie Zacharia obtendrá excelentes resultados para el país, asegurando que cuenta con el respeto de los medios de comunicación y la administración.

Donald Trump anuncia nombramiento de Kathie Zacharia (@realDonaldTrump/TruthSocial)

Zacharia, quien se desempeñaba como asesora principal de comunicaciones en Trump Media, es abogada graduada de la Universidad Pepperdine y exsubsecretaria adjunta de Asuntos Públicos en Seguridad Nacional.

La nueva vocera sustituye en el cargo a Karoline Leavitt tras haber participado activamente en las campañas republicanas y colaborar frecuentemente como comentarista en cadenas como Fox News.