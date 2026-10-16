Katie Zacharia se encuentra en el centro de la polémica luego de que surgieran versiones sobre su posible salida del cargo apenas una semana después de su nombramiento por parte del presidente Donald Trump.

Los reportes apuntan a que Donald Trump habría expresado dudas sobre su permanencia en el puesto tras una serie de cuestionamientos relacionados con su desempeño y trayectoria profesional.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el presunto despido de la vocera de la Casa Blanca.

¿Por qué Katie Zacharia fue despedida por Trump?

El despido de Katie Zacharia como vocera del presidente Donald Trump habría procedido tras varias críticas sobre su desempeño y su trayectoria profesional.

Pues Katie Zacharia fue foco de polémica tras cuestionar sus estudios en Derecho, sin embargo, no aprobó el examen de habilitación profesional requerido para ejercer como abogada en Estados Unidos.

Mientras que en su primer día como portavoz, el martes 13 de octubre, Katie Zacharia leyó gran parte de su intervención, así como sólo respondió preguntas de tres periodistas, durante una muy corta intervención de 14 minutos.

Por ahora el despido de Katie Zacharia como portavoz del presidente Trump no ha sido confirmado.