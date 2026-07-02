El presidente Donald Trump lanzó un nuevo mensaje contra la OTAN al considerar que Estados Unidos asume una carga desproporcionada para financiar la alianza, mientras otros países no aportan lo suficiente.

A días de que se celebre la próxima cumbre de la OTAN en Turquía, Donald Trump reprochó que el gobierno de Estados Unidos gasta miles de millones de dólares, pero no obtiene ningún beneficio.

Donald Trump critica a la OTAN por papel de Estados Unidos

A través de su red social, Donald Trump afirmó que Estados Unidos destina más recursos que cualquier otro integrante de la OTAN, aunque no recibe beneficios equivalentes por proteger a sus aliados.

Trump lanza nuevo mensaje contra la OTAN y el papel de Estados Unidos (Captura de pantalla)

El presidente Donald Trump calificó esta situación como “ridícula”, sugiriendo que los otros miembros de la OTAN deben asumir una mayor responsabilidad financiera y proteger la alianza.

Las declaraciones reavivan uno de los principales ejes de la política exterior de Donald Trump, quien desde su primer mandato ha presionado para que los socios incrementen su gasto militar.

En los últimos meses, Estados unidos ha insistido en que los países de la OTAN eleven su inversión en defensa hasta el 5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), una meta que continúa generando diferencias.

El próximo encuentro de la OTAN está previsto para los días 7 y 8 de julio en Ankara y tendrá como uno de sus temas centrales el fortalecimiento de la defensa colectiva y el cumplimiento de los compromisos financieros.