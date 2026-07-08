La Copa Mundial de Clubes 2029 aún no tiene sede, y al menos 7 países buscan albergar el torneo de la FIFA, entre ellos México.

Además de México, Brasil, Marruecos, Catar, España, Estados Unidos y Australia. son los países interesados en ser la sede de la Copa Mundial de Clubes 2029.

La del 2029 será la segunda edición del Mundial de Clubes de la FIFA.

México buscará la sede del Mundial de Clubes 2029 (especial)

¿México puede ser la sede de la Copa Mundial de Clubes 2029?

México fue coanfitrión del Mundial 2026 de selecciones nacionales, y con ese impulso, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, confirmó que el país busca la sede de la Copa Mundial de Clubes 2029.

El éxito obtenido como sede del Mundial 2026 sería el principal argumento de México para pelear por ser anfitrión del Mundial de Clubes 2029.

Brasil, otro país latinoamericano, formalizó su intención de recibir el Mundial de Clubes 2029 ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Marruecos y España buscan recibir la Copa Mundial de Clubes 2029

Marruecos y España presentarían una candidatura conjunta, tal vez junto a Portugal para ser anfitrión de la Copa Mundial de Clubes 2029.

Ante ellos, una potencia económica como lo es Catar, se suma una candidatura sólida con una infraestructura gigante que le da ventaja sobre sus rivales.

Estados Unidos también apela a su fuerte economía para quedarse con el Mundial de Clubes 2029, mientras que Australia es el candidato más débil debido a su poco peso en futbol internacional.

¿Cuándo es el Mundial de Clubes 2029?

Sin sede confirmada, la Copa Mundial de Clubes 2029 ya tiene fechas para su realización en los meses de junio y julio, con al menos 32 equipos participantes.

Hasta el momento ya tienen su lugar los siguientes campeones continentales y equipos mejor posicionados en los rankings de la FIFA: