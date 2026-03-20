El presidente de Estados Unidos, Donald Trump no tuvo reparos para señalar de ‘cobardes’ a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o también llamada Alianza Atlántica por decisión en el Estrecho de Ormuz.

Palabras de Trump que no pararon, pues también el presidente estadounidense apuntó que la OTAN sin Estados Unidos no es más que “tigre de papel”.

“Cobardes, lo recordaremos”, Trump a la OTAN por Ormuz

A través de la red social del presidente de los Estados Unidos, Truth Social, Donald Trump llamó “cobardes” a la OTAN tras su negativa para liberar Ormuz.

“No quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo. ¡COBARDES, y nosotros lo RECORDAREMOS!”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Tras el rechazo de la OTAN para formar una coalición militar junto a Estados Unidos y así poder liberar la navegación en Ormuz, la importante ruta internacional del comercio marítimo mundial.

Pues ante el cierre del estrecho Ormuz, Trump precisó que el peligro de los altos costos en el petróleo solo es para la OTAN, pues apuntó que “¡sin Estados Unidos, la OTAN es un TIGRE DE PAPEL!”.

Trump llama ‘cobardes’ a la OTAN por decisión en Ormuz (Especial )

“El país más poderoso del mundo no necesita de ayuda”: Trump

Ante la insistencia de Trump para atacar a la OTAN, el presidente de Estados Unidos dijo no necesitar ayuda de nadie en esta guerra que comanda.

Al proclamar Trump a Estados Unidos como el “país más poderoso del mundo”, por lo que dijo no necesitar “la ayuda de nadie” pues la guerra contra Irán ya la tiene ganada.