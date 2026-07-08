La OTAN dio un paso clave para reforzar su capacidad militar, al informar este martes sobre las nuevas adquisiciones castrenses por valor de al menos 50 mil millones de dólares.

Sobre este gasto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, subrayó la urgencia de dotarse de la tecnología adecuada para hacer frente a la “amenaza persistente” de Rusia y a la competencia de China.

“No podemos ser ingenuos respecto a China. Estamos viendo cómo desarrolla rápidamente sus fuerzas armadas, cómo apoya el esfuerzo bélico de Rusia... Por eso tenemos que asegurarnos de que contamos con la base industrial de defensa necesaria para hacer frente a estos desafíos”

El anuncio de la inversión por 50 mil millones en capacidad militar ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortara a Europa a aumentar el gasto militar y no depender de su país.

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¿En qué se invertirá el dinero acordado por la OTAN?

Durante el Foro de la Industria de la Defensa, celebrado en la primera jornada de la cumbre aliada en Ankara, la OTAN dio a conocer el refuerce a su capacidad militar.

Mark Rutte indicó que parte de los 50 mil millones de dólares de inversión militar fueron destinados a:

12 mil millones de dólares para drones de nueva generación, aviones de vigilancia y aeronaves militares

5 mil millones de dólares para sistemas aerotransportados de detección por radar (Saab), que reemplazan modelos de Boeing

2 mil 700 millones de dólares para aeronaves de vigilancia marítima Triton (Northrop Grumman)

4 mil 300 millones de dólares para la compra del avión militar A400M de Airbus

Más de 40 mil millones de dólares en los próximos cinco años para fortalecer capacidades contra drones

OTAN da un paso clave para reforzar su capacidad militar (OTAN )

La OTAN busca demostrar a Trump que invierte en su defensa

Durante años, Donald Trump ha criticado a la OTAN, acusando que Europa y Canadá se aprovechan del poder militar de Estados Unidos sin invertir lo necesario en su propia seguridad.

En este contexto, los países miembros de la OTAN han aumentado notablemente su gasto militar, motivados también por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha intensificado la inquietud de Europa por su seguridad.