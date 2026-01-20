Durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, Donald Trump se reunirá con el Secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte.

El presidente de Estados Unidos al Secretario General de la OTAN le hablará abiertamente de su intención de adueñarse de Groenlandia, por lo que a continuación te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Mark Rutte, Secretario General de la OTAN?

Mark Rutte es un hombre multifacético, es historiador neerlandés, profesor y político. Desde 2024 funge como Secretario general de la OTAN.

Mark Rutte (@secgennato / Instagram )

¿Qué edad tiene Mark Rutte, Secretario General de la OTAN?

Mark Rutte nació en La Haya, ciudad de los Países Bajos, el 14 de febrero de 1967, por lo que actualmente tiene 58 años de edad.

¿Quién es la esposa de Mark Rutte, Secretario General de la OTAN?

Mark Rutte no está casado. Es soltero.

¿Cuántos hijos tiene Mark Rutte, Secretario General de la OTAN?

Mark Rutte no tiene hijos.

¿Qué estudió Mark Rutte, Secretario General de la OTAN?

Mark Rutte se graduó en Historia de los Países Bajos en la Universidad de Leiden.

Mark Rutte (@secgennato / Instagram )

¿En qué ha trabajado Mark Rutte, Secretario General de la OTAN?

En 1992, Mark Rutte formó parte de la Junta Directiva de la organización juvenil del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD por sus siglas en neerlandés).

Tras graduarse, ese mismo año, entró a trabajar en la empresa multinacional Unilever, donde por su capacidad y liderazgo escaló a distintos puestos.

En 2002 fue nombrado director de Recursos Humanos de IGLOMora Groep BV, una subsidiaria de Unilever.

Ingresó al mundo de la política al convertirse en miembro de la Junta Directiva del VVD entre 1993 y 1997.

Entre 2002 y 2004 se desempeñó como secretario de Estado de Asuntos Sociales y Empleo.

En 2006 se convirtió en el secretario de Estado de Educación, Cultura y Ciencia.

Aquel año fue lideró el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, y más tarde se convirtió en diputado en la Segunda Cámara de los Estados Generales.

Es diputado en la Segunda Cámara de los Estados Generales.

Desde el primero de octubre de 2024, es secretario general de la OTAN.

Mark Rutte (@secgennato / Instagram )

Mark Rutte y Donald Trump se reunirán en Davos

Mediante Truth Social, este martes, Donald Trump informó tener programada una reunión con Mark Rutte tras el Foro Económico Mundial de Davos.

El mandatario estadounidense hablará de su intención de adueñarse de Groenlandia, bajo el argumento de que es “fundamental para garantizar la seguridad nacional y mundial”.

“Tuve una muy buena llamada telefónica muy interesante con Mark Rutte, Secretario General de la OTAN, en relación con Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza” Donald Trump