El gobierno de Estados Unidos incautó un buque petrolero que, de acuerdo con lo informado por el presidente Donald Trump, había salido de Venezuela sin contar con la debida autorización.

“Estados Unidos, en coordinación con las Autoridades Provisionales de Venezuela, incautó un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra aprobación” Donald Trump

Las acciones que Estados Unidos efectúa en torno a Venezuela siguen en curso luego de que se consiguió la captura de Nicolás Maduro, pues se informó que un buque petrolero fue incautado.

A través de un mensaje que difundió su red social, Truth Social, el presidente Donald Trump indicó que el viernes 9 de enero, Estados Unidos interceptó el navío y decomisó el petróleo que transportaba.

Lo anterior debido a que el buque petrolero había salido de Venezuela sin que contara con la respectiva autorización del gobierno de Estados Unidos.

Al resaltar que la acción se realizó en coordinación con las Autoridades Provisionales de Venezuela, Donald Trump detalló que el buque será regresado a Venezuela, mientras que el petróleo se venderá.

En específico y para concluir su mensaje, apuntó que las acciones se pondrán en marcha como parte del “GRAN” acuerdo energético que aseveró, se creó con la finalidad de administrar ese tipo de transacciones.

Estados Unidos estableció acuerdo energético con Venezuela

Cabe destacar que el decomiso del buque petrolero salido de Venezuela que el gobierno de Estados Unidos realizó el 9 de enero, se efectuó como parte de un nuevo acuerdo energético entre ambos países.

Sobre ello, Donald Trump indicó que como parte del trato, el crudo incautado se venderá bajo los siguientes preceptos que se establecieron como parte del acuerdo energético: