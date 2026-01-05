En el panorama político actual a resurgir del tema de la Doctrina Monroe, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump la citara ante la captura del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Razón por la que te decimos qué es y cómo la aplica Donald Trump en su política exterior la Doctrina Monroe.

¿Qué es la Doctrina Monroe?

La Doctrina Monroe se trata de una política exterior de Estados Unidos que fue proclamada por el entonces presidente, James Monroe el 2 de diciembre de 1823.

Dicha política advertía a las potencias europeas no colonizar ni intervenir en América, bajo el lema “América para los americanos”, a cambio Estados Unidos no se metiera en asuntos europeo.

Por lo que los dos puntos claves en la Doctrina Monroe eran:

Las potencias europeas no debían intervenir ni colonizar en el hemisferio occidental.

Estados Unidos consideraría cualquier injerencia externa como una amenaza directa a su seguridad.

Sin embargo a lo largo de los años, la Doctrina Monroe ha tenido una homogeneidad distinta, pues pese haber nacido como una política anti imperial europea, esta ha sido usada para justificar la expansión e influencia de Estados Unidos en la región.

¿Qué es la Doctrina Monroe? (Especial )

¿Cómo la aplica Donald Trump en su política exterior la Doctrina Monroe?

El discurso sobre política exterior de Donald Trump ante la intervención en Venezuela y captura de Nicolás Maduro trajo de vuelta la Doctrina Monroe, pero cómo es qué la aplica el mandatario de Estados Unidos.

Según, Donald Trump ha aplicado la Doctrina Monroe como argumento para respaldar su política exterior hacia Venezuela y un eje de su nueva estrategia de Seguridad Nacional.

Pues para el gobierno estadounidense, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos.

Así como también el gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump ha citado en varias ocasiones que no tolerará gobiernos alineados con potencias rivales o que sean considerados una amenaza para su seguridad.

Con ello, Donald Trump ha aplicado la Doctrina Monroe en su política exterior para la captura de Nicolás Maduro, acusando al gobierno de Venezuela con señalamientos de:

Narcotráfico y terrorismo

Alianzas estratégicas y hostiles para Estados Unidos

Un impacto directo a la seguridad interior estadounidense