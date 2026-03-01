Donald Trump cree que existen “algunos buenos candidatos” para liderar Irán, tras la muerte de Ali Khamenei, líder supremo del país.

En medio de la incertidumbre sobre quién podría tomar el mando de Irán, se han revelado algunos nombres de candidatos para liderar.

Donald Trump revela que existen buenos candidatos para liderar Irán tras muerte de Khamenei

En entrevista telefónica con CBS News, Donald Trump afirmó que hay buenos candidatos para tomar el liderato de Irán luego de la muerte de Ali Khamenei.

Donald Trump (Alex Brandon / AP)

Al ser cuestionado sobre quién creía que estaba al mando, Donald Trump respondió: “Sé exactamente quién, pero no puedo decirlo”.

Donald Trump confesó que si hay alguien que preferiría que tomará el liderazgo de Irán, pero no ofreció más detalles sobre a quién se refería.

Sin embargo, a través de las redes sociales se dio a conocer que el vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, se estaría preparando para asumir el poder .

Vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, se estaría preparando para asumir el poder (@spectatorindex / X )

Estos son algunos de los candidatos para liderar Irán tras muerte de Khamenei

Pese a que no se han dado más detalles sobre quién podría tomar el liderato de Irán tras la muerte de Ali Khamenei, han resonado algunos nombres que podrían tomar el mando.

CNN dio a conocer algunos de los candidatos que podrían tomar el liderato de Irán, entre los que se encuentran:

Mojtaba Khamenei de 56 años: Es el segundo hijo de Khamenei, quien ejerce una influencia significativa y mantiene vínculos estrechos con el Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos (IRGC) y su fuerza paramilitar voluntaria Basij.

Pese a ser el hijo de Khamenei, Mojtaba cuenta con algunos problemas para asumir el liderazgo y es que esta sucesión no es bien vista dentro del establecimiento clerical chiita.

Además de que no es un clérigo de alto rango y no tiene un rol oficial dentro del régimen.

Alireza Arafi de 67 años: Es la figura menos conocida, sin embargo es un clérigo establecido y confidente de Khamenei.

Actualmente es vicepresidente de la Asamblea de Expertos y ha sido miembro del Consejo de Guardianes, que supervisa a los candidatos electorales y las leyes aprobadas por el parlamento.

Alireza Arafi también dirige el sistema de seminarios de Irán, sin embargo no es considerado un actor político influyente y no tiene vínculos cercanos con el aparato de seguridad.

Mohammad Mehdi Mirbagheri: Es clérigo conservador y miembro de la Asamblea de Expertos que representa el ala más dura del establecimiento clerical.

De acuerdo con algunos reportes se opone fuertemente a Occidente y considera inevitable un conflicto entre creyentes e infieles.

Actualmente se en encuentra dirigiendo la Academia de Ciencias Islámicas en la ciudad santa de Qom, en el norte de Irán.

Hassan Jomeini: Es nieto del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, por lo que cuenta con legitimidad religiosa y revolucionaria.

Es custodio del mausoleo de Jomeini, pero no ha ocupado cargos públicos por lo que tendría poca influencia sobre el aparato de seguridad o la élite gobernante del país.

Algo a favor de Hassan Jomeini es que se le considera menos radical que muchos de sus pares.

Hashem Hosseini Bushehri: Es clérigo de alto rango estrechamente vinculado a las instituciones que gestionan la sucesión, en particular la Asamblea de Expertos, donde es primer vicepresidente.

Se dice que Bushehri estuvo cercano a Khamenei, pero cuenta con un perfil bajo dentro de Irán y no se le conoce con vínculos fuertes con el IRGC.