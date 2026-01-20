Un grupo de aviones de Estados Unidos llegarán próximamente a Groenlandia en operativo militar, informó el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés).

Esta información se da en medio de las tensiones entre Dinamarca y Estados Unidos por Groenlandia, toda vez que el presidente Donald Trump ha insistido en su intención por anexarse dicho territorio.

Aviones de Estados Unidos llegarán a base militar en Groenlandia; aseguran cuentan con autorización de Dinamarca

El NORAD informó hoy lunes 19 de enero, que será en próximos días cuando aviones de Estados Unidos hagan su arribo a Groenlandia, puntualmente a la Base Espacial Pituffik.

Según indicó este grupo, integrado también por Canadá, la razón será un operativo militar, el cual está coordinado con el gobierno de Dinamarca.

Aviones de Estados Unidos llegarán a Groenlandia en operativo militar (NORAD)

Es por ello que cuentan con todas las autorizaciones diplomáticas requeridas para arribar a la isla.

Asimismo, pese a las tensiones entre Estados Unidos y Groenlandia, el NORAD señaló que el territorio está informado del arribo del grupo de aviones militares.

Aseguraron que se trata de una actividad rutinaria en aras de la defensa de América del Norte, mismas que se realizan con frecuencia tanto en Groenlandia como en Canadá, Alaska y territorios de Estados Unidos.

No obstante, no precisaron el número de aeronaves que serán parte de dicha misión .

Yes que el arribo de estos aviones coincide con el envío de tropas de países como Francia, Alemania e Italia a Groenlandia, en busca de defender dicho territorio danés de las intenciones de Trump.