Acciones de miles de barcos de China están siendo captadas a nivel satelital en el Mar de China Oriental, siendo de diciembre y enero cuándo sucedió.

Según expertos, la congregación de barcos pesqueros juntos en el mar no se debe a que estén pescando, sino a una posible estrategia de China ante una crisis.

Congregación de barcos chinos juntos en el mar desata especulaciones

Desde la noche del 23 de diciembre de 2025, se observó que miles de barcos chinos se posicionaron en el Mar de China Oriental en un punto donde no se movieron hasta el 27 del mismo mes.

Sin embargo, al repetirse el hecho el 10 de enero y culminando el 13 de enero, manteniendo la misma posición por horas pese a fuertes vientos, ha llevado a especulaciones de expertos.

Pese a ser barcos pesqueros chinos, expertos aseguran que en definitiva no están pescando y se podría tratar de una estrategia de China ante una posible crisis, donde intentan probar su capacidad de movilización ante un despliegue militar.

Congregado de barcos de China. (@afp)

El que la primera ocasión fueran al menos 2 mil barcos miles barcos congregados manteniendo una posición y formando una figura en el mar por días, pareció inusual.

Sin embargo, este hecho llamó aún más la atención cuando volvió a ocurrir en enero de 2026, pero con mil 200 barcos pesqueros aproximadamente y formando otra figura distinta, aunque por menos horas.

Barcos chinos congregados en el mar son reales, aseguran

La congregación de barcos chinos en el mar que se califica como inusual, ha llevado al análisis de las imágenes, donde una investigación de AFP confirma que son reales.

Debido a la extrañeza y a que en ocasiones se manipulan imágenes del Sistema de Identificación Automática (AIS por sus siglas en inglés) para engañar sobre la ubicación e identidad de barcos, se sometió a análisis, pero estas embarcaciones chinas resultaron auténticas.