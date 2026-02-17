Ante las presiones de empresarios y los socios comerciales de Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump abrió la puerta a la revisión de posibles ajustes a los aranceles al acero y aluminio.

Así lo reveló el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien declaró que no se descarta la posibilidad de hacer cambios a las cuotas de importación para dichos materiales.

Estados Unidos analizará posibles ajustes a los aranceles en acero y aluminio

Al expresar su comprensión ante los problemas que empresarios del acero y aluminio de Estados Unidos han experimentado por la imposición de aranceles, autoridades dijeron que podrían revisar posibles ajustes.

Entrevistado por la cadena de televisión CNBC, Jamieson Greer dijo estar consciente de los diversos casos de empresas que se han visto obligadas a contratar personal extra para cumplir con las normas y evitar las sanciones.

Acero y aluminio (EFE)

Ante ello, el representante Comercial de Estados Unidos resaltó que la intención del gobierno no es que las empresas se agobien en temas contables y terminen por descuidar la operación de sus negocios.

Por tal motivo, así como por los constantes planteamientos que los socios comerciales de Estados Unidos han presentado, señaló que se van a revisar posibles ajustes en la aplicación de los aranceles al acero y aluminio.

No obstante, el funcionario sentenció que la medida ha sido un éxito rotundo, motivo por el cual agregó que por ir en una correcta dirección, los aranceles no se van a detener.

Empresas del acero y aluminio resienten aranceles de Estados Unidos

Los dichos del representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sobre los aranceles al acero y aluminio, se dieron en medio de la caída que han sufrido las empresas del sector.

El martes 17 de febrero, las acciones de varias compañías acereras de Estados Unidos cayeron, como fue el caso de Alcoa Corp que se hundió hasta un 7,9%, mientras Kaiser Aluminum Corp perdió hasta 4.5%.

Sobre el comportamiento a la baja que han experimentado las compañías del sector, analistas indican que obedecen en gran medida a los aranceles, pues las cuotas no solo afectan a los metales, sino a decenas de productos que los contienen.