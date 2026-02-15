El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó sobre la detención de un buque petrolero en el Océano Índico de nombre Veronica III el cual es acusado de violar el bloqueo a Cuba.

“El buque intentó desafiar la cuarentena del presidente Trump con la esperanza de escapar. Lo rastramos desde el Caribe hasta eI Océano Índico” Departamento de Guerra de Estados Unidos

Se trata de un buque de petróleo más con actividades en el Caribe, perseguido y encontrado en otro sitio del mundo, en este caso el Océano Índico.

Estados Unidos sigue en búsqueda de buques que cometan actos “ilícitos”

En videos difundidos por el Departamento de guerra se lograron ver acciones desde un portaaviones con helicópteros llegando al mencionado buque Veronica III.

“Ninguna otra nación tiene alcance, la resistencia ni la voluntad para lograrlo”, dijo el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Agregó que las aguas internacionales no son santuario y que van a encontrar y hacer justicia respecto a los buques de petróleo que recurran a actos “ilícitos”.

Otros busques seguidos y capturados por Estados Unidos

Cabe recordar que otros buques han sido interceptados por Estados Unidos en el marco de las sanciones a Venezuela han sido los buques Sophia y Bella 1.

Estados Unidos acusó que el Bella 1, de Rusia, cambió su nombre a Marinera a fin de evadir la persecución pero finalmente fue encontrado en el Atlántico Norte y llevado a Estados Unidos.

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que el Sophia operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe.