Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se despertó este 11 de junio con la advertencia de atacar a Irán “con mucha fuerza esta noche”.

“Estados Unidos atacará Irán… con mucha fuerza esta noche” Donald Trump. Presidente Estados Unidos

El anuncio lo hizo en su cuenta de Truth Social a las 6:22 horas de este 11 de junio, día en el que parte de la atención del mundo está en el Mundial 2026 en Norteamérica, y dijo que va a tomar la isla de Kharg y otros puntos estratégicos de la infraestructura energética.

Donald Trump que Irán va a tener el mismo futuro que Venezuela en cuanto al control del petróleo y el gas, que dijo ha sido beneficioso para Venezuela y Estados Unidos.

Trump amenaza con golpear “muy duro” a Irán esta noche y eleva la tensión en Medio Oriente (Truth Social Donald Trump )

Donald Trump acusa que Irán le sigue tomando el pelo con los acuerdos de paz

Donald Trump advirtió en el Despacho Oval el día anterior que Estados Unidos volvería a golpear a Irán pues ese país les sigue tomando el pelo en las negociaciones para un acuerdo de paz. “Nos siguen engañando, nos siguen tomando el pelo”, dijo.

El mandatario estadounidense aseguró que ya estaban cerca de un acuerdo de paz y que Irán pagará las consecuencias por las constantes demoras.

Tras la operación que inició el 28 de febrero pasado, Donald Trump ha insistidos que gran parte del ejército de Irán ya está destruido a fin de generar la percepción de que el país del Medio Oriente no tiene posibilidades de defenderse.

Trump ataca Irán por ataque a helicóptero apache

La molestia de Trump incrementó debido a el derribo de un helicóptero Apache.

El Comando Central de los Estados Unidos anunció que desde el 10 de junio complementó ataques adicionales de autodefensa contra objetivos de Irán.

Los ataques fueron contra las capacidades de vigilancia militar, sistemas de comunicación e instalaciones de defensa aérea.

Estos ataques iniciaron a las 17:15 horas por órdenes de Comandante en Jefe, en referencia a Donald Trump.

El Comando señaló que permanece vigilantes y preparados ante agresiones injustificadas de Irán.