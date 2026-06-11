Donald Trump, presidente de Estados Unidos, canceló los ataques a Irán que anunció la mañana de este 11 de junio.

“Basado en el hecho de que las discusiones con la República Islámica de Irán han sido llevadas al más alto nivel del liderazgo iraní y aprobadas, yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche” Donald Trump

Donald Trump había anunciado alrededor de las 6:00 horas de la mañana que la noche de este día 11 de junio haría fuertes ataques a Irán.

Parte de los motivos que señalaba el presidente de Estados Unidos era que Irán les estaba tomando el pelo y por el un reciente ataque a un helicóptero estadounidense.

Trump asegura discusión de alto nivel para acuerdo de paz con Irán

Donald Trump dijo en su mensaje a través de la Casa Blanca que las discusiones han sido llevadas al más alto nivel.

Dijo que las negociaciones generales como en sus particularidades han sido aprobadas por las partes involucradas:

Estados Unidos

Israel

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

Qatar

Turquía

Pakistán

Bahrein

Kuwait

Jordania

Egipto

Otros

¿Donald Trump alista fecha para un acuerdo de paz?

Donald Trump habló de que anunciará una hora y lugar para para la firma del acuerdo de paz ya que se reanudaron las negociaciones.

Trump mencionó que el bloqueo naval relacionado al Estrecho de Ormuz va a continuar hasta que se terminen las negociaciones.