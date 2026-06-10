La advertencia de Irán a Estados Unidos que eleva la tensión

Te contamos sobre la reciente advertencia de Irán a Estados Unidos que eleva la tensión en Medio Oriente.
En medio de una peligrosa escalada militar, Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, publicó un mensaje para Estados Unidos en redes sociales.
Esta es la advertencia que hizo Irán a Estados Unidos
A través de X, Abbas Araghchi lanzó una dura advertencia a Estados Unidos elevando la tensión geopolítica.
En su publicación, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán aseguró que las fuerzas armadas responderán a cualquier ataque, además de que exhortó a Estados Unidos para irse de su territorio.
“A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, Estados Unidos optó por probar nuestra determinación. Nuestras Poderosas Fuerzas Armadas no dejarán sin respuesta ningún ataque o amenaza. Abandonen nuestra región si quieren estar a salvo.”Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán
Abbas Araghchi también mencionó que “La historia del Golfo Pérsico tiene muchos capítulos sobre los fatales destinos de los intrusos foráneos”, aludiendo a las invasiones de Estados Unidos.
El mensaje del ministro de Asuntos Exteriores llega luego de que Estados Unidos confirmara ataques contra objetivos en el sur de Irán.
Dicha ofensiva contra Irán, ordenada por Donald Trump y ejecutada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), se calificó como una operación de “autodefensa”.
Esto luego de que un helicóptero Apache fue derribado durante la madrugada de hoy martes 9 de junio de 2026 por fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz.
Tras el ataque de Irán, dos dos pilotos fueron rescatados con vida por un dron naval.