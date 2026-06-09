Un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos fue derribado la madrugada del martes 9 de junio de 2026 en el estrecho de Ormuz, confirmó el presidente Donald Trump, quien atribuyó el ataque a Irán y advirtió que su país responderá.

“Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe responder a este ataque” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Los dos pilotos fueron rescatados con vida por un dron naval y se reportan fuera de peligro.

El incidente, el primero contra una aeronave tripulada desde el inicio de las hostilidades en febrero de 2026, eleva la tensión en una región marcada por conflictos simultáneos y negociaciones frágiles.

Trump acusa a Irán de derribar un helicóptero Apache y anuncia represalias (Especial)

Trump atribuye a Irán ataque en el estrecho de Ormuz

Donald Trump informó sobre el incidente a través de su red social Truth Social. “Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe responder a este ataque”, escribió.

Horas antes, en declaraciones a la prensa antes de abordar su avión en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos había señalado que “nadie resultó herido”, aunque sin precisar las causas del incidente y prometiendo un informe oficial más adelante.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares en Oriente Medio, confirmó que la tripulación fue rescatada por un dron naval.

Inicialmente existían dudas sobre si la aeronave había sido alcanzada por fuego iraní o si sufrió una falla mecánica. Fue el propio Donald Trump quien aseguró posteriormente que Irán estuvo detrás del derribo.

El helicóptero participaba en las operaciones desplegadas por Estados Unidos para contrarrestar las acciones iraníes en el estrecho de Ormuz.

Los Apache son utilizados en labores de reconocimiento y en misiones contra embarcaciones rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní, señalada por ataques y hostigamientos a buques comerciales que transitan por esta estratégica ruta marítima.

Importancia del derribo del helicóptero Apache tripulado

El derribo del helicóptero Apache de Estados Unidos incrementa la tensión en una región marcada por múltiples conflictos simultáneos.

En los últimos días, Israel e Irán han intercambiado ataques pese al frágil alto el fuego impulsado por Estados Unidos a principios de abril y a las negociaciones nucleares que continúan en curso.

Mientras Irán busca reforzar el control sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la Armada de Estados Unidos mantiene un amplio despliegue naval en la zona para garantizar la libre navegación y proteger las rutas comerciales internacionales.

En paralelo, Israel mantiene operaciones militares en Líbano pese a los llamados de Estados Unidos para reducir la escalada.

Bombardeos recientes sobre la ciudad de Tiro dejaron al menos nueve muertos y cerca de 30 heridos, lo que eleva el número total de víctimas de esa campaña a casi 3 mil 700.

La combinación de estos frentes abiertos —la confrontación entre Irán e Israel, la disputa por el control del estrecho de Ormuz y ahora el derribo de un helicóptero tripulado estadounidense— complica los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para estabilizar Medio Oriente.