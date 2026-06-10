El presidente Donald Trump aseguró que Irán pagará el precio por retrasar las negociaciones con Estados Unidos.

A través de Truthsocial, Donald Trump señaló que los medios “de noticias falsas” en Irán se están negando a informar la efectividad del bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Irán tardó en aceptar un acuerdo; Trump asegura que pagará las consecuencias

De acuerdo con Donald Trump, en Irán están “totalmente derrotados” y ahora solo hablan pero no actúan.

Por ello, aseveró que ya tardó demasiado en negociar y aceptar un acuerdo que le habría beneficiado al país, sin embargo, “ahora tendrán que pagar las consecuencias”.

"El ejército iraní es un completo desastre. Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados. Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!" Donald Trump

Donald Trump (Donald Trump/Truthsocial)

El presidente de Estados Unidos aseguró que el ejército de Irán ya no existe con lo que, según Donald Trump, “el matón de Oriente Medio está muerto”.

El bloqueo naval es un muro de acero, asegura Trump

Por otra parte, Donald Trump aseguró que el bloqueo naval que mantiene Estados Unidos es “el más exitoso en la historia de la guerra naval” porque nada papa sin que su país lo aprueba.

“NADA PASA a menos que nosotros queramos. ¡ES UN MURO DE ACERO! Irán no está haciendo NINGÚN negocio” Donald Trump

Donald Trump

Con este bloqueo, Irán no puede cerrar ningún negocio y, por ende, no puede pagar sus deudas lo que, según Donald Trump, lo está convirtiendo “en una nación fallida”.

En medio de estas declaraciones, Irán ha recibido uno de los peores ataques desde el alto al fuego del pasado 8 de abril con acciones de tropas estadounidenses en el sur del país por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Este ataque fue respondido por Irán con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin.