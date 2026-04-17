Irán lanzó una nueva advertencia en medio de la tensión con Estados Unidos: podría cerrar nuevamente el Estrecho de Ormuz si Washington mantiene el bloqueo naval contra sus puertos.

“Si se mantiene el bloque marítimo (estadounidense) se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el Estrecho de Ormuz se cerrará”. Gobierno de Irán

Apenas horas después de anunciar la reapertura del paso estratégico, autoridades iraníes señalaron que la medida sería legítima defensa ante el cerco marítimo estadounidense.

El Estrecho, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, se ha convertido en epicentro de la crisis en Medio Oriente, generando incertidumbre en mercados energéticos y comercio internacional.

Irán amenaza con cerrar el Estrecho de Ormuz a tan solo unas horas de su reapertura

Pese a que hace unas horas se anunció la apertura del Estrecho de Ormuz, Irán ha amenazado con cerrarlo nuevamente si Estados Unidos mantiene su bloqueo naval, tal y como indicaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní.

Cabe recordar que el Estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, por donde circula cerca del 20% del crudo global.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció hoy la reapertura del Estrecho hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.

Sin embargo, el gobierno estadounidense ha dejado claro que mantendrá el bloqueo naval dirigido a embarcaciones iraníes hasta que se alcance un acuerdo total con Teherán.

Según los medios iraníes, la reapertura del Estrecho de Ormuz cuenta con tres condiciones:

Los buques deben coordinar su paso con las fuerzas iraníes Transitar por la ruta indicada No tener lazos con los países enemigos

La tensión en la zona ha escalado en las últimas semanas tras el fracaso de negociaciones y el despliegue militar en la región, lo que ha generado incertidumbre en los mercados energéticos y en el comercio marítimo internacional.

Autoridades iraníes señalaron que, si el bloqueo continúa, el cierre del Estrecho será considerado una medida legítima de defensa, lo que podría agravar aún más la crisis en Medio Oriente y afectar el suministro global de petróleo.

Con información de EFE y las agencias Fars y Tasnim.