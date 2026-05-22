Tras la confirmación de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, hoy 22 de mayo de 2026, se llevó a cabo su juramento en la Casa Blanca frente a Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos llamó a Kevin Warsh a tomar decisiones de forma independiente, “no me mires a mí” le pidió Donald Trump asegurando que confía en su trabajo.

Kevin Warsh es el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Hoy se hizo oficial que Kevin Warsh quedó al frente de la Fed de Estados Unidos, tomando el lugar de Jerome Powell tras concluir su periodo como presidente.

A través de medios en Washington, se mostró a Kevin Warsh jurar en la Casa Blanca frente a Donald Trump como el nuevo presidente de la Fed.

Warsh prometió dar estabilidad a los precios y tener un trabajo impecable como líder de la Fed. Asimismo, sostuvo que será independiente, al gobierno, y que buscará inflación “menor y crecimiento más sólido”.

Por su parte, Donald Trump conformó la determinación de Warsh a ser independiente, pues él mismo le pidió esta acción con un “no me mires a mí”.

Kevin Warsh y Donald Trump. (Anna Moneymaker/AFP / Getty Images via AFP)

Asimismo, el nuevo presidente de la Fed explicó la conciencia que tiene al estar al frente de un organismo que puede elevar la vida de Estados Unidos.

La primera decisión de Kevin Warsh al frente de la Fed será el 17 de junio, donde se revelará su ejecución política monetaria y por lo tanto qué pasará con las tasas de interés en Estados Unidos.