Kevin Warsh, candidato de Donald Trump, es el nuevo presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos.

Con 54 votos a favor, en su mayoría de republicanos, 45 en contra, y el voto excepcional del demócrata John Fetterman, Kevin Warsh asumirá la conducción del principal organismo económico de Estados Unidos.

Su nuevo cargo se da en un contexto en el que la institución financiera enfrenta una inflación intensa y una preocupante alza de gasolina, lo que impide recortes de tasas de interés como exige Trump.

Previo a su designación, Warsh descartó sentirse presionado para comprometerse con ordenes específicas sobre tasas, y aseguró que actuará como un actor independiente en el cargo.

Kevin Warsh, será el nuevo presidente de la FED (Especial)

Kevin Warsh relevará a Jerome Powell en la Fed

Además de la presidencia, el financiero y ejecutivo bancario Kevin Warsh tendrá un mandato de 14 años en la Junta de Gobernadores de la Fed, compuesta por 7 miembros, revelando a Jerome Powell.

Por su parte, Jerome Powell finalizará su mandato el próximo viernes 15 de mayo, pero continuará como gobernador de la Fed.

Esto en medio de la investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, desarrollada sobre supuestos sobrecostos y gestión en la remodelación de las sedes centrales del banco central.

Jerome Powell (Especial)

La toma de posesión de ambos cargos está a la espera de la firma final de la Casa Blanca, informa la agencia EFE.

Se prevé que Kevin Warsh asuma la presidencia en la próxima reunión de la Fed, que se celebrará entre el 16 y 17 de junio.

Al respecto, el líder la mayoría del Senado, John Thune, defendió el perfil de Kevin Warsh y recalcó la importancia de una conducción que comprenda tanto la macro como la microeconomía.