La tripulación de Artemis II da sus primeras declaraciones tras regresar de la Luna.

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA se dieron cita en el Centro Espacial Johnson luego de su histórica misión de sobrevuelo lunar.

Estas fueron las primeras declaraciones de la tripulación de Artemis II tras regresar de la Luna

Los tripulantes de Artemis II, Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen dieron entre aplausos, sus primeras públicas en el Centro Espacial Johnson de la NASA.

“Es un privilegio especial ser humano y es un privilegio especial estar en el planeta Tierra”, expresó Reid Wiseman.

El comandante de Artemis II señaló lo desafiante que fue estar más de 320 mil kilómetros de casa.

“Antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande del mundo. Y cuando estás ahí fuera, sólo quieres volver con tu familia y tus amigos”. Reid Wiseman

Asimismo, Wiseman mencionó que él y la tripulación se encuentran “unidos para siempre”

Víctor Glover también tomó la palabra, y se mostró agradecido por las experiencias que tuvo en la misión Artemis II.

Artemis II: NASA (NASA 'X' @NASA)

El evento tuvo un momento emotivo, ya que Glover mandó un mensaje a su familia y a todo el público.

“Los amo, y no sólo a esas cinco hermosas damas de piel color cacao de ahí. A todos ustedes." Víctor Glover

La astronauta Christina Koch dio sus impresiones sobre todo lo que vivió en la misión Artemis II.

“El inicio y el final fueron momentos humanos aquí en la Tierra”.

Koch confesó que no pudo dormir y estuvo pensando en el discurso que daría.

Durante su intervención Christina Koch habló de lo que era una tripulación, mencionando que “está vinculada de manera ineludible, bella y obediente”.

Asimismo, señaló “Planeta Tierra, ustedes son una tripulación.”

Al expresar qué fue lo que más le impactó de la misión, Koch indicó:

“Lo que me impactó no fue necesariamente solo la Tierra. Fue toda la negrura a su alrededor. La Tierra era solo este bote salvavidas suspendido e imperturbable en el universo.” Christina Koch

El último en hablar fue el astronauta canadiense Jeremy Hansen, destacando el compromiso de los tripulantes de Artemis II con el Tren de la Alegría".

Hansen dijo que aunque no están siempre en el tren de la alegría, se encuentran comprometidos con volver a subirse a él.