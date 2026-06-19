El Estrecho de Ormuz volvió a ser epicentro de tensión internacional tras versiones encontradas sobre su cierre por parte de Irán.

La Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán anunció un bloqueo total como respuesta a los ataques en el sur del Líbano y la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó la medida, asegurando que el tránsito marítimo continúa bajo nuevas reglas de coordinación.

La contradicción refleja la crisis política y militar que rodea la región de Medio Oriente, empañada por la negación de Israel a un acuerdo de paz.

Irán habría cerrado el Estrecho de Ormuz como respuesta a los recientes conflictos bélicos en el Líbano

Este 19 de junio se informó que Irán volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz ante la negativa de Israel a retirar sus fuerzas del sur del Líbano y los ataques ocurridos en esa zona.

La Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-N) afirmó que Estados Unidos está violando el memorando de entendimiento firmado apenas dos días antes, el miércoles 17 de junio, entre los presidentes Trump y Pezeshkian.

Irán sostiene que el levantamiento del bloqueo naval estadounidense no ha sido “completo” por lo que, a través de una advertencia formal, se notificó a todas las embarcaciones que cualquier intento de cruzar esta vía marítima será considerado una amenaza directa sujeta a represalias.

Esta medida restrictiva se mantendría vigente hasta que se cumplan las condiciones políticas y territoriales establecidas por el gobierno iraní:

La retirada de Israel del Líbano

El levantamiento total del bloqueo naval

La retirada de las fuerzas estadounidenses del Golfo Pérsico y la región

Tras posible cierre del Estrecho de Ormuz, Irán habría garantizado paso seguro

Tras la difusión del cierre por parte de la Guardia Revolucionaria, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Calificó las noticias como “sin fundamento” y aseguró que el tráfico marítimo continúa de forma segura bajo nuevas medidas de coordinación con la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA).

Estos incluyen la obligación de que los barcos presenten una solicitud con 48 horas de antelación para evitar demoras y coordinar horarios de paso por razones de seguridad.

La cancillería destaca que, como parte del acuerdo, los buques comerciales no pagarán tarifas durante los próximos 60 días, ya que el gobierno iraní asumirá los costos de servicios de seguridad y seguros.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán sostiene que el país está cumpliendo con el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado el 18 de junio de 2026 con Estados Unidos para poner fin a las hostilidades.

Según la versión oficial del Ministerio, la navegación en esta vía estratégica se mantiene activa, disponible y continua.

Esta postura del Ministerio de Exteriores contradice directamente los comunicados del Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, quienes son los que han emitido las amenazas de ataque y han declarado el estrecho cerrado.