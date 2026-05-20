El nombre de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, se viralizó en las redes sociales tras agredir a activistas de Flotilla Global Sumud.

Itamar Ben Gvir es un ultraderechista israelí que de acuerdo con diversos reportes desde su llegada al gobierno ha impulsado medidas que fomentan la escasez de alimentos, la falta de higiene y el maltrato generalizado contra palestinos en centros de detención israelíes.

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel (Tomada de video )

¿Quién es Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel?

Itamar Ben-Gvir nació el 6 de mayo de 1976, es un político y abogado ultraderechista israelí de ideología supremacista judía y antiárabe.

Ha enfrentado cargos de incitación al odio contra ciudadanos árabes y fue condenado por apoyar al etnocentrismo, así como por apoyar a un grupo terrorista y supremacista judío ilegalizado conocido como Kach.

En los años 90, se mostró frontalmente en contra de los Acuerdos de Oslo para alcanzar la paz en Palestina.

Itamar Ben Gvir ha pedido la expulsión de los ciudadanos árabes israelíes que no sean leales al Estado de Israel.

Desde junio de 2025 se encuentra sancionado por los gobiernos de Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Noruega y España por incitar a la violencia contra los palestinos

Actual ministro de Seguridad Nacional y judío ortodoxo lidera el partido de extrema derecha Otzmá Yehudit (Poder Judío).

¿Cuántos años tiene Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel?

Itamar Ben Gvir tiene 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel?

Itamar Ben Gvir se encuentra casado con Ayala Ben-Gvir (nombre de soltera Ayala Nimrodi).

¿Qué signo zodiacal es Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel?

Itamar Ben Gvir es del signo zodiacal Tauro.

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel. (EFE/ATEF SAFADI / EFE)

¿Cuántos hijos tiene Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel?

De acuerdo con IMDb, Itamar Ben Gvir y Ayala Nimrodi tienen seis hijos.

¿Qué estudió Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel?

Itamar Ben Gvir estudió derecho en el Colegio Académico de Ono.

¿En qué ha trabajado Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel?

Desde diciembre del 2022, Itamar Ben Gvir se desempeña como ministro de Seguridad Nacional de Israel.

Además, es miembro de la Knéset y líder del partido político Otsmá Yehudit (Poder Judío).

Como abogado, Itamar Ben Gvir es conocido por defender a colonos judíos radicales en espera de juicio en Israel.