El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, provocó una crisis diplomática al difundir un video donde humilla a activistas de la Flotilla Global Sumud, interceptados en aguas internacionales y retenidos en Ashdod.

En las imágenes se observa a los activistas detenidos maniatados y forzados a permanecer bajo el sol mientras se escucha el himno israelí, mientras Ben Gvir sonríe y ondea una bandera.

Gobiernos como España, Italia y México calificaron el trato de “inhumano” y exigieron la liberación inmediata de sus ciudadanos.

Video exhibe las agresiones de Itamar Ben-Gvir contra activistas de Flotilla Global Sumud

Aproximadamente 430 integrantes de la Flotilla Global Sumud fueron interceptados en aguas internacionales por parte de fuerzas israelíes, Itamar Ben Gvir acudió al puerto de Ashdod, donde se encontraban retenidos.

Durante su visita, Itamar Ben Gvir difundió un video en redes sociales donde se le ve burlándose de los activistas, quienes aparecen maniatados, arrodillados y hacinados bajo el sol mientras un altavoz emite el himno de Israel.

En el video se observa cómo policías bajo su mando conducen a los detenidos agarrándolos por la cabeza o el cuello mientras caminan agachados.

En una escena, un agente reduce y empuja hacia el suelo a una mujer que gritaba “¡Libre Palestina!” al pasar el ministro frente a ella.

En las imágenes, Ben-Gvir aparece sonriente, ondeando una bandera de Israel y diciendo “¡Bienvenidos a Israel!” mientras de fondo se escucha el himno nacional israelí y los detenidos permanecen con la cabeza apoyada en el suelo.

Acompañó la publicación del video con un mensaje afirmando que “así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo” y declaró que “el campamento de verano ha terminado”.

Itamar Ben Gvir advirtió que cualquiera que actúe contra el Estado de Israel enfrentará una respuesta decidida.

Con ese mensaje, Ben Gvir reitera la postura del Gobierno, según la cual la misión para entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza y romper el bloqueo marítimo que Israel impone en Gaza desde 2007 es una posición de apoyo al grupo islamista Hamás.

Agresiones de Itamar Ben-Gvir contra activistas de Flotilla Global Sumud provocan condena internacional

Estas acciones provocaron una fuerte condena internacional por ser consideradas un trato “monstruoso, indigno e inhumano”.

Así como críticas internas, incluso del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien calificó el comportamiento de Ben-Gvir como algo que “no se ajusta a los valores y normas de Israel”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España convocó urgentemente a la encargada de negocios de Israel en Madrid para protestar por lo que considera un trato “monstruoso, indigno e inhumano” hacia los activistas, entre los cuales hay 44 ciudadanos españoles.

El ministro José Manuel Albares exigió la liberación inmediata de los detenidos y una disculpa pública por parte del gobierno israelí.

El gobierno italiano calificó las imágenes de “inaceptables” e “inadmisibles”, señalando que el tratamiento lesiona la dignidad de las personas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México exigió a Israel el respeto a los derechos humanos y un trato digno para los connacionales mexicanos detenidos en la misión humanitaria, demandando también su pronta liberación.

Ben Gvir reaccionó señalando que “quien venga a nuestro territorio a apoyar el terrorismo e identificarse con Hamás, se llevará un golpe y no le daremos la otra mejilla”.

Y agregó: “Hay algunos en el gobierno que todavía no han entendido cómo hay que comportarse con los partidarios del terrorismo”.