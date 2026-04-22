Previo a una reunión con su gabinete, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, lamentó la muerte de una mujer canadiense durante el tiroteo en Teotihuacán.

Mark Carney calificó el suceso que tuvo lugar la mañana del lunes 20 de abri, como un “día triste” y enseguida se solidarizó con familiares y amigos de su compatriota.

“Es un día triste. Nuestros corazones están con la familia y amigos de la persona que fue trágicamente asesinada, es una terrible circunstancia” Mark Carney. Primer Ministro Canadiense

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer que perdió la vida a manos del mexicano Julio César Jasso Ramírez, quien posteriormente se suicidó.

Se sabe que era ciudadana canadiense y tenía entre 20 y 25 años.

México y Canadá colaboran para esclarecer tiroteo en Teotihuacán

Pese a que sus declaraciones tomaron menos de un minuto, Mark Carney tuvo tiempo de confirmar que Canadá trabaja con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para esclarecer el tiroteo en Teotihuacán.

“Aprecio mucho la atención de la presidenta Sheinbaum y estamos trabajando con las autoridades mexicanas”, concluyó. Mark Carney. Primer Ministro Canadiense

Sus palabras van de la mano de las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, quien informó que el canciller Roberto Velasco se comprometió a realizar una investigación.

En espera de avances, indicó que personal consular canadiense contactó a las víctimas para brindarles apoyo y asesoramiento.

Cabe mencionar que en el tiroteo murió una persona canadiense y 13 resultaron heridos:

Gerónimo González Castro, de 6 años, colombiano Leticia Mondea Folsta, de 13 años, brasileña Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, colombiana Delicia Li de Yong, de 29 años, canadiense Maikol Michelle Mitrocil, de 32 años, ruso Luisa Fernanda Puentes Alzate, de 22 años, colombiana Francis Arlette Rivero, de 55 años, brasileña Jaslin Landaverde, de 26 años, estadounidense Gregoire Magadini, de 38 años, estadounidense Jalen Aybar, de 27 años, estadounidense Alejandra Graciano, de 34 años, estadounidense Alex Daniel Marco Witz, de 29 años, estadounidense Barriet-D Marco Witz, de 61 años, estadounidense

Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrirá el 22 de abril

Con una carpeta de investigación abierta, Teotihuacán reabrirá su acceso el miércoles 22 de enero.

Debido a que continúan los peritajes tras tiroteo, la Pirámide de la Luna permanecerá cerrada de manera indefinida.

Turistas y nacionales podrán ingresar a la zona en horarios normales, de 8:00 a 17:00 horas, informó el INAH.

Para garantizar su bienestar se reforzarán las medidas de seguridad.