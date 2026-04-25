El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reveló detalles de su llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, centrada en cooperación económica.

En un mensaje, Mark Carney destacó que la conversación con Claudia Sheinbaum buscó fortalecer alianzas en sectores estratégicos como minerales críticos, energía y manufactura avanzada.

El diálogo se dio tras una misión comercial exitosa entre ambos países, que generó más de 20 acuerdos para impulsar el comercio bilateral y nuevas oportunidades de inversión.

President Sheinbaum and I spoke today about building on that momentum — deepening our cooperation in critical minerals, energy, manufacturing, and more. {username} (@MarkJCarney) April 24, 2026

Carney y Sheinbaum fortalecen cooperación en comercio, energía y acuerdos estratégicos entre Canadá y México

Durante la llamada, Carney agradeció a Sheinbaum el apoyo brindado tras la muerte de un ciudadano canadiense en el sitio arqueológico de Teotihuacán.

Ambos líderes destacaron los resultados de la misión comercial canadiense en México, que permitió concretar alianzas en diversos sectores productivos y tecnológicos.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (Captura de pantalla)

Carney también dio la bienvenida a la próxima misión comercial mexicana en Canadá, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Los mandatarios analizaron oportunidades de colaboración en minerales críticos, tecnologías limpias, energía y manufactura avanzada, con el objetivo de fortalecer cadenas de suministro estratégicas.

Asimismo, celebraron la firma de un memorando de entendimiento enfocado en seguridad sanitaria industrial y biofabricación, orientado a mejorar la resiliencia farmacéutica.

En la conversación abordaron la próxima revisión del tratado comercial CUSMA, acordando coordinación para enfrentar desafíos económicos y brindar mayor certidumbre regional.

Finalmente, coincidieron en mantener comunicación constante y destacaron la relevancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para el desarrollo económico compartido.