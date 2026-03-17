El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el martes 17 de marzo de 2026 que su país fue blanco de bombardeos desde Ecuador, situación que dejó al menos 27 cuerpos calcinados.

“Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias” Gustavo Petro, presidente de Colombia

En sus redes sociales, el presidente colombiano comentó que los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen venir de grupos armados, insinuando que el ataque podría provenir de autoridades militares.

Al respecto, su homólogo ecuatoriano, Daniel ⁠Noboa, reconoció que su país desplegó bombardeos, pero sostuvo que los ataques se han realizado en su propio territorio contra grupo narcotraficantes.

Tensión regional: Petro acusa bombardeos desde Ecuador contra Colombia (Especial)

Ecuador niega bombardeos en territorio de Colombia

Sobre las acusaciones de bombardeo, Daniel Noboa dijo que desde el domingo se han desplegado operativos militares y bombardeos en los lugares que “servían de escondite para grupos delictivos”.

“Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país” Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Aunque Daniel Noboa destacó que muchos de esas células delictivas son colombianas, subrayó que los bombardeos se han hecho únicamente en territorio nacional, no en Colombia como afirmó Gustavo Petro.

No obstante, Daniel Noboa no emitió comentarios con respecto a las supuestas 27 personas que “murieron calcinadas” durante los ataques.

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Acusaciones ocurren en medio de tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia

Durante los últimos meses, tanto Colombia como Ecuador se han visto implicados en una guerra comercial que inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al imponer una tasa de seguridad del 30% a importaciones colombianas.

En respuesta, Colombia impuso aranceles a 73 productos ecuatorianos, situación que derivó en nuevas medidas comerciales, como la suspensión de exportación de electricidad a Ecuador.