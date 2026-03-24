Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló este lunes en Putumayo poco después de despegar desde Puerto Leguízamo.

Autoridades confirmaron que el accidente dejó 34 militares muertos, 70 heridos y 21 desaparecidos, tras caer la aeronave a pocos kilómetros del aeropuerto.

El general Carlos Silva Rueda informó que el avión transportaba 114 pasajeros y 11 tripulantes cuando ocurrió el siniestro.

Accidente en Putumayo genera respuesta nacional e internacional

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que se activaron protocolos de emergencia y continúa la investigación para determinar las causas del accidente.

El presidente Gustavo Petro lamentó el hecho y reiteró su intención de modernizar las Fuerzas Armadas ante fallas estructurales.

Petro atribuyó retrasos en la renovación militar a trabas burocráticas y pidió rendición de cuentas a funcionarios responsables del deterioro operativo en el país.

Desde Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez envió condolencias a familiares de víctimas y expresó solidaridad con el gobierno colombiano.

Equipos de rescate continúan labores en la zona, mientras dos aeronaves fueron enviadas para trasladar a los heridos a hospitales en distintas ciudades.

Zona del accidente en Putumayo enfrenta contexto de violencia y disputa territorial

Putumayo es una región fronteriza con Ecuador y Perú, considerada estratégica por la producción de cocaína y presencia de diversos grupos armados.

Aunque no hay evidencia que vincule el accidente con el conflicto, autoridades mantienen operativos en la zona por actividades del narcotráfico y guerrillas.