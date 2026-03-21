Esteban Aguilar, alias el “Lobo Menor”, fue ingresado a la prisión de máxima seguridad llamada Cárcel del Encuentro en Ecuador, luego de que fue detenido en la Ciudad de México (CDMX).

El sujeto, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, llegó primero a Colombia y horas después fue llevado a Guayaquil.

Cabe destacar que el “Lobo Menor” es señalado por diversos delitos por los que, de ser declarado culpable, podría recibir una condena por la que pasará el resto de sus días tras las rejas.

“Lobo Menor” fue ingresado a Cárcel del Encuentro en Ecuador tras ser detenido en México

El 18 de marzo de 2026, autoridades federales de México detuvieron en la zona de Polanco, CDMX, a Esteban Aguilar, el “Lobo Menor”, cabecilla del grupo criminal ecuatoriano de Los Lobos.

La captura del sujeto fue ejecutada por petición del gobierno de Colombia, debido a que autoridades de Ecuador informaron a la policía de dicho país que el sujeto se encontraba en México.

México detuvo al "Lobo Menor", criminal ecuatoriano (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Dado que México y Ecuador rompieron relaciones diplomáticas, Colombia solicitó la captura del “Lobo Menor”, quien fue llevado a primero a Bogotá y luego se le trasladó a Guayaquil.

En consecuencia, la tarde del 20 de marzo el “Lobo Menor” fue ingresado a la Cárcel del Encuentro, prisión de máxima seguridad que se ubica en la provincia de Santa Elena.

Sobre ello, se reportó que al pisar el centro penitenciario, el líder criminal fue rapado y se le vistió con el uniforme naranja propio de la prisión, para que se desarrolle el proceso judicial en su contra.

¿De qué se le acusa al “Lobo Menor”?

El gobierno de Ecuador solicitó el traslado de Esteban Aguilar, el “Lobo Menor”, debido a que las autoridades lo acusan de diversos delitos relacionados con el crimen organizado.

Sobre ello, se informa que quien es señalado por ser un cabecilla de la agrupación delictiva de Los Lobos, es acusado de estos cargos por los que podría ser condenado a más de 70 años de prisión: