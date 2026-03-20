Gustavo Petro se pronunció en sus cuentas oficiales luego de que The New Tork Times revelara una investigación en su contra por un supuesto encuentro con líderes del narcotráfico:

“En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante [...]” Gustavo Petro

El presidente colombiano negó cualquier nexo con grupos criminales, así como alguna investigación que pudiera existir en su contra.

En su comunicado agregó que durante los últimos 10 años ha puesto en riesgo su vida y la de su familia denunciando vínculos entre el narcotráfico y políticos colombianos del congreso, gobiernos locales y nacionales.

Del mismo modo, Petro denunció que es desde la extrema derecha colombiana donde existen articulaciones con narcotraficantes de la región.

Gustavo Petro bajo investigación en Estados Unidos

De acuerdo con el diario estadounidense, son las fiscalías de Manhattan y Brooklyn las que están al frente de la investigación contra Gustavo Petro.

Siendo que entre las autoridades que participan son fiscales especializados en tráfico internacional de drogas, así como agentes de la DEA y HSI.

Hasta el momento, la investigación estaría apenas en face inicial. Esto sumando el hecho de que no existe acusación formal ni cargos judiciales.

Del mismo modo, cabe resaltar que mucho de lo que se ha dicho de las acusaciones contra el mandatario colombiano se basan en fuentes no públicas.

Parte de las investigaciones se centrarían en determinar si Petro ha sostenido contacto y encuentros con narcotraficantes, o si estos financiaron sus campañas políticas.

Al respecto, el presidente de Colombia aseguró que desde sus campañas dio instrucciones de no aceptar dinero de banqueros ni narcotraficantes :

“La investigacion productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no descrubrió ni un solo peso de narcotraficantes porque es mi norden y mi principio personal como líder político”. Gustavo Petro