Este viernes 13 de marzo estaba programnado un encuentro entre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodrígues, y su homólogo colombiano Gustavo Petro.

La reunión fue cancelada a última hora y funcionarios colombianos han confirmado esta información a agencias como AFP y EFE.

Medios de noticias en Colombia también puntualizaron que fue por parte de Venezuela que se solicitó la cancelación por “motivos de seguridad”.

El encuentro se iba a llevar a cabo en el puente internacional Atanasio Girardot, el cual es un punto de frontera en común entre ambas naciones, donde se une la ciudad colombiana de Cúcuta y Táchira, estado venezolano.

Hasta el momento ni Delcy Rodríguez ni Gustavo Petro se han pronunciado al respesto. Del mismo modo se desconoce si la reunión será reagendada en próximas fechas.

Encuentro con Gustavo Petro hubiera sido el debut internacional de Delcy Rodríguez

El encuentro con Gustavo Petro iba a marcar la primera visita oficial al exterior de Delcy Rodríguez.

Entre algunos de los temas que tratarían ambos mandatarios se encontraban la cooperación energética y comercial, así como asuntos de agenda política y la lucha antidrogas.

Delcy Rodríguez (Ariana Cubillos / AP)

Un punto a destacar es que la reunión fue cancelada después de que el gobierno colombiano informara de una llamada telefónica entre Petro y el presidente Donald Trump.

Como se sabe, el mandatario estadounidense excluyó a Colombia y Venezuela de la iniciatica del Escudo de las Américas.

Sin embargo, espertos señalan que pese a que ambas naciones tienen una agenda diferente con Whashington, Trump sigue de cerca a Rodríguez y Petro, presionando más que nada en temas de narcotráfico y seguridad.

El mensaje informativo del gobierno colombiano señalaba que Donald Trump deseó suerte a Gustavo Petro para su próximo encuentro con Delcy Rodríguez.