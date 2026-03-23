Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló el lunes 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, poco después de despegar.

De acuerdo con fuentes oficiales, la aeronave transportaba entre 110 y 120 militares, aunque hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de víctimas.

Avión militar en Colombia se estrella con soldados a bordo (EFE / EFE)

El accidente ha generado una amplia movilización de equipos de emergencia en la zona selvática, mientras las autoridades realizan labores de rescate y evaluación de daños.

Según los reportes, al menos 20 soldados han sido rescatados con vida se reportan heridos, varios en estado grave; algunos fueron evacuados en motos por habitantes locales hacia puestos de salud mientras continúan las labores de búsqueda en la zona del accidente.

Ministro de Defensa de Colombia confirma el accidente del avión militar

Tras revelarse el accidente aéreo del avión militar en Colombia, el Ministro de Defensa Pedro Sánchez lo ha confirmado, y activó protocolos de atención e investigación.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aerea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública” Ministro de Defensa Pedro Sánchez

Aunque de momento, las causas de accidente del avión militar C-130H Hércules con matrícula 10016 o FAC 1016, un avión de transporte militar adquirido alrededor de 2020, permanecen desconocidas.

Ministro de Defensa Pedro Sánchez, confirma el accidente del avión militar de Colombia (@PedroSanchezCol / X)

En las imágenes y videos que ya circulan en redes sociales, puede verse como la aeronave colombiana va perdiendo altura rápidamente; posteriormente se puede ver como impacta y hace explosión provocando llamas intensas y una densa columna de humo gris.