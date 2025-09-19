Tatiana Maslany, actriz de She-Hulk, ha alzado la voz por la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por parte de ABC, llamando a un boicot en contra de Disney.

Destaca que Tatiana Maslany esté detrás del boicot a Disney por la cancelación del programa de Jimmy Kimmel; como ya mencionamos, no solo fue parte de una producción de Marvel, también la protagonista de She-Hulk.

¿Quién es Tatiana Maslany?

Tatiana Maslany es una actriz que nació en Regina, Saskatchewan, Canadá; siendo reconocida principalmente por sus papeles en Orphan Black y She-Hulk.

¿Qué edad tiene Tatiana Maslany?

Tatiana Maslany nació el 22 de septiembre de 1985, actualmente tiene 39 años de edad.

¿Quién es el esposo de Tatiana Maslany?

Tatiana Maslany tiene una relación actualmente con Brendan Patrick Hines; anteriormente tuvo de pareja a Tom Cullen hasta 2021.

¿Qué signo zodiacal es Tatiana Maslany?

Al haber nacido el 22 de septiembre, Tatiana Maslany es del signo de virgo.

¿Cuántos hijos tiene Tatiana Maslany?

Tatiana Maslany no tiene hijos ni con su actual pareja ni con la anterior.

¿Qué estudió Tatiana Maslany?

Tatiana Maslany estudió en la Universidad de Regina y en la Dr. Martin LeBoldus High School; aunque no se detalla su carrera, se sabe que tuvo que ver con interpretación y arte.

¿En qué ha trabajado Tatiana Maslany?

Tatiana Maslany ha estado relacionada con el mundo de la actuación desde que tenía 9 años, participando en obras de teatro y musicales de su comunidad.

Durante la década de los 2000, fue parte de diversas series y películas para televisión con papeles menores, fue hasta 2013 que tuvo su oportunidad al protagonizar Orphan Black.

Orphan Black le valió el llevarse un Premio Emmy por Mejor Actriz de Serie Dramática, entre otros premios.

Tras este show protagonizó Perry Mason de HBO en el 2020, y She-Hulk en el 2022, este último su papel más famoso, a pesar de que no fue muy bien recibido.

Series y películas donde ha participado Tatiana Maslany:

Tatiana Maslany llama al boicot en contra de Disney por cancelación de Jimmy Kimmel

Tatiana Maslany lanzó una historia en Instagram, usando una imagen de la grabación de She-Hulk, donde pide a sus seguidores cancelar su suscripción a los servicios de Disney+, ESPN y Hulu donde estuvieran disponibles.

Aunque no lo dijo abiertamente, este boicot a Disney de Tatiana Maslany viene tras la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por parte de ABC, la cual ha despertado malestar en varias figuras públicas.

Hasta el momento, Tatiana Maslany es la única persona que formara parte del MCU que se manifiesta en contra de Disney por el caso de Jimmy Kimmel, en parte porque la actriz ya no estaría relacionada con Marvel o la empresa en general.

Se sabe que She-Hulk no tendrá segunda temporada, y todas las referencias al personaje han sido eliminadas de la publicidad de los proyectos de Marvel; tampoco fue nombrada para regresar en Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.