Un mexicano entre los detenidos por ICE en operativos en Minnesota

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que fue identificado un mexicano entre los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante los operativos en el estado de Minnesota.

De acuerdo con las autoridades, se trata de Oliverio Otoniel Francisco Esteban, quien ha sido deportado por el ICE en al menos 5 ocasiones.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que agentes del ICE continúan realizando la “Operación Metro”, la cual tiene como objetivo la detención de migrantes ilegales en el estado de Minnesota.

Derivado de estas acciones, se informó la detención de 5 personas, entre las cuales se identificó al mexicano Oliverio Otoniel Francisco Esteban.

Según indicaron, Oliverio Otoniel cuenta con historial delictivo en territorio estadounidense, en el que se incluyen cargos por:

conducir alcoholizado

posesión de documentación migratoria falsa

entrada y reingresos ilegales a territorio estadounidense

Además, el ICE informó que actualmente este ciudadano mexicano cuenta con una orden de arresto vigente por la Oficina del Sheriff de Springfield, en el estado de Ohio, sin que especificaran el motivo.

De esta manera se espera que Oliverio Otoniel será procesado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, a la espera de una posible deportación a territorio mexicano.