Debido a las acusaciones de fraude en su contra, el empresario mexicano Carlos Federico Valenzuela será deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Así lo informó el organismo migratorio por medio de un mensaje que difundió en sus redes, en el que destacó que Carlos Federico Valenzuela intentó esconderse sin éxito en Estados Unidos.

Carlos Federico Valenzuela, empresario mexicano acusado de fraude, será deportado por ICE

Al resaltar que sobre Carlos Federico Valenzuela pesan acusaciones por delitos como fraude, crimen organizado y extorsión, el ICE informó que el empresario mexicano va a ser deportado.

En su publicación, ICE resaltó que el empresario —a quien definió como un delincuente— “intentó, sin éxito, esconderse en Estados Unidos”, pues fue detenido por oficiales en Houston.

“Lo entregaremos a las autoridades mexicanas para que responda por sus presuntos delitos” ICE

ICE sobre deportación de Carlos Federico Valenzuela (@ICEgov/X)

En consecuencia, la dependencia sentenció que el ciudadano mexicano va a ser entregado a las autoridades de México para que enfrente a la justicia por las acusaciones en su contra.

Lo anterior debido a que “Estados Unidos” no puede ser visto como “un refugio seguro“ para aquellas personas que ”huyen de la justicia" en sus países.

Finalmente, el organismo expuso en la publicación que bajo el gobierno que encabeza el presidente Donald Trump, Estados Unidos ya no es más un “refugio seguro para inmigrantes ilegales criminales".

¿De qué se le acusa a Carlos Federico Valenzuela?

El 16 de enero de 2026, elementos del ICE en Houston detuvieron al empresario mexicano Carlos Federico Valenzuela, debido a que se le acusa de incurrir en diversos delitos.

Al respecto, autoridades mexicanas han informado que el empresario es investigado por su participación en esquemas fraudulentos debido a los cuales se le imputan estos estos delitos:

Crimen organizado: Presuntos vínculos con estructuras delictivas relacionadas con operaciones inmobiliarias en Bahía de Banderas, Nayarit

Fraude inmobiliario: Se le atribuyen esquemas fraudulentos en desarrollos de alto valor en la región, afectando a inversionistas y compradores

Extorsión: Reportes oficiales indican que habría participado en prácticas de presión y cobro indebido en el contexto de sus negocios