¿Quién es Gregory Bovino, ex comandante general de la Patrulla Fronteriza?

Gregory Kent Bovino mejor conocido como Greg o Gregory Bovino, es un funcionario estadounidense con una larga trayectoria, en donde destaca su participación en la Patrulla Fronteriza (U.S. Border Patrol).

Esta es la agencia encargada de la seguridad fronteriza y control migratorio, por lo que hasta el momento, Bovino ha sido una figura visible del control migratorio bajo la administración de Donald Trump.

No obstante, recientemente se dio a conocer que Gregory Bovino sería removido de su puesto de comandante general o “commander‑at‑large” de la Patrulla Fronteriza.

¿Qué edad tiene Gregory Bovino, ex comandante general de la Patrulla Fronteriza?

Gregory Bovino nació el 27 de marzo de 1970, por lo que tiene actualmente 55 años de edad en este 2026.

¿Gregory Bovino, ex comandante general de la Patrulla Fronteriza tiene esposa?

Se sabe que Gregory Bovino está casado, sin embargo su vida privada ha mantenido en un perfil bajo ante el aumento de amenazas por su rol en la Patrulla Fronteriza.

Algunos reportes periodísticos mencionan que él reside junto con su esposa cerca de El Centro, California.

¿Qué signo zodiacal es Gregory Bovino, ex comandante general de la Patrulla Fronteriza?

Al haber nacido el 27 de marzo, Gregory Bovino es del signo Aries, un signo relacionado al elemento fuego, se le reconoce por su energía impulsiva, pero además hay detalles que los distinguen como:

Liderazgo directo

Enérgicos y valientes

Impulsivos

Determindos

No temen los retos ni la acción

Impacientes

Directos

A veces agresivos

Tercos

Leales

Apasionados

Buscan la libertad y la aventura

¿Gregory Bovino, ex comandante general de la Patrulla Fronteriza tiene hijos?

Gregory Bovino sí tiene hijos, pero sus identidades y detalles personales no han sido divulgados en registros públicos o medios de comunicación.

Esto con la finalidad de proteger su integridad, dado el perfil de alto riesgo de su trabajo en la aplicación de la ley migratoria.

¿Qué estudió Gregory Bovino, ex comandante general de la Patrulla Fronteriza?

Gregory Bovino se graduó en 1993 de la Universidad Western Carolina y realizó estudios de posgrado en la Universidad Estatal de los Apalaches.

Por lo que Bovino cuenta con una formación académica en áreas de seguridad y administración:

Licenciatura: Se graduó de la Universidad Western Carolina en 1993.

Maestría en Administración Pública por la Universidad Estatal de los Apalaches.

Maestría en Estrategia de Seguridad Nacional realizada en el National War College.

Completó cursos de desarrollo de líderes en Fort Lewis a principios de los años 90.

¿En qué ha trabajado Gregory Bovino, ex comandante general de la Patrulla Fronteriza?

Antes de unirse a la Patrulla Fronteriza, se sabe que Gregory Bovino trabajó brevemente en el Departamento de Policía de Boone, Carolina del Norte.

Posteriormente, su trayectoria en la Patrulla Fronteriza se remonta a 1996 en donde ha ocupado diversos cargos de mando, trabajando ahí casi tres décadas:

Se integró a la Patrulla Fronteriza en 1996 como agente de campo en el sector de El Paso, Texas.

y ascendió gradualmente

Fue subjefe en Yuma, Arizona en 2008.

Fue jefe de sector en Blythe, Nueva Orleans y El Centro, California.

Subjefe de Estado Mayor en la sede central de la Patrulla Fronteriza en Washington D.C.

Comandante en Jefe del 2025-2026 en donde lideró operativos de control migratorio en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis.

Se dio a conocer el pasado 26 de enero que Gregory Bovino había sido removido de su puesto como comandante general de la Patrulla Fronteriza tras la muerte de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense quien murió por disparos de agentes federales durante un operativo en Mineápolis.

Tras el incidente, Bovino afirmó que Pretti planeaba una “masacre” contra los agentes, intensificando las protestas y generando fricciones en el gobierno.

Inicialmente se reportó el “despido” de Bovino, sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló que no fue destituido, sino que fue removido de su cargo temporal como comandante en jefe.

Ante esto, Gregory Bovino fue enviado de regreso a su puesto permanente como Jefe del Sector de El Centro en California; fue reemplazado por Tom Homan.

Cabe mencionar que el estilo de liderazgo de Bovino fue muy polémico y criticado por sus métodos agresivos durante redadas, su participación pública en despliegues urbanos y una presencia fuerte en medios y redes sociales.