Israel dice haber destruido centro nuclear en Irán

Israel habría destruido un centro nuclear en Irán pese a que el gobierno iraní trasladó todas sus operaciones nucleares a búnkeres subterráneos para protegerlas contra las explosiones.

El general Effie Defrin, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), reveló que el ejército atacó el centro “Minzadehei”, en el que Irán trabajaba en el desarrollo de armas nucleares.

Portavoz del ejército de Israel asegura haber destruido centro nuclear en Irán

La tarde de este martes 3 de febrero, el ejército de Israel informó que destruyó un centro nuclear en Irán que operaba de forma “encubierta” luego de haberse trasladado a un sitio subterráneo.

“En el lugar operaba de forma encubierta un grupo de científicos nucleares con el objetivo de desarrollar un componente clave para armas nucleares”. Effie Defrin, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)

El general Effie Defrin detalló que, tras los ataques, el gobierno de Irán trasladó su centro nuclear a un complejo subterráneo, pero se logró ubicar gracias al monitoreo de la FDI.

“La inteligencia de las FDI continuó monitoreando las actividades de los científicos y localizó su nueva ubicación en este sitio, lo que permitió llevar a cabo un ataque preciso contra el complejo subterráneo encubierto”. Effie Defrin, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)

Israel detalló que el ataque al centro nuclear “Minzadehei” logró neutralizar una base importante para Irán en la producción de armas nucleares, deteniendo una gran amenaza en la región.

Cabe mencionar que el anuncio de la destrucción del centro nuclear iraní se da a cuatro días desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, incrementando la tensión en Medio Oriente.