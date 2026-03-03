Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, acusó a Estados Unidos de intervenir en la guerra por Israel.

“El señor Rubio admitió lo que todos sabíamos: Estados Unidos ha entrado en una guerra por decisión propia en nombre de Israel”. Abbas Araghchi

A través de un mensaje en sus redes sociales, Abbas Araghchi señaló que el gobierno de Donald Trump utilizó como excusa a Israel para involucrarse en el conflicto, subrayando que la “supuesta amenaza iraní” nunca existió.

Ministro iraní asegura repercusiones contra Estados Unidos y otros países que usen a Israel para involucrarse en la guerra

Abbas Araghchi se lanzó contra Estados Unidos, al acusar que por decisión propia se involucraron en la guerra con Irán, usando solo el nombre de Israel como pretexto.

“Nunca existió la supuesta “amenaza” iraní“. Abbas Araghchi

Según indicó el ministro iraní, esto fue revelado por el propio Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y el funcionario más allegado a Trump.

Ante estas acusaciones, Abbas Araghchi señaló que la sangre derramada por civiles tanto estadounidenses como iraníes, recaerá en culpa en aquellos países que, por su voluntad, insistan en defender una postura en favor de Israel.

Ante ello, el funcionario manifestó que el pueblo de “Estados Unidos merece algo mejor”, por lo que en medio del conflicto lanzó un llamado a “recuperar su país” de los gobernantes actuales.

Y es que Abbas Araghchi fue el encargado de declarar a Irán en estado de "guerra total“, asegurando que habrá fuertes represalias para sus enemigos por el asesinato de su líder, el ayatolá Alí Jamenei.