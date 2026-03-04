A través de un comunicado, los gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudita confirmaron el ataque a la embajada de Riad por parte de dos drones militares de Irán.

Al mismo tiempo, Estados Unidos y Arabia Saudita pusieron en alerta a la población, ante posibles nuevos ataques como el sufrido por la embajada con drones de Irán.

Drones de Irán causaron daños menores a la embajada en Riad de acuerdo con Estados Unidos y Arabia Saudita

En el comunicado, gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudita señalaron que los drones de Irán causaron daños menores a la embajada en Riad.

BREAKING: 2 Iranian drones have struck the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia.



Iran is trying to harm Americans and our allies anyway they can.



It’s only going to get worse. pic.twitter.com/iXnFOmOYcx — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 3, 2026

Aunque las imágenes son impactantes, tanto Estados Unidos como Arabia Saudita afirmaron que los drones de Irán solo provocaron un “pequeño incendio”.

El reporte indica que los vehículos no tripulados alcanzaron el techo, así como un costado del edificio de la embajada de Estados Unidos, lo que desató el fuego y una larga columna de humo.

Asimismo no se reportaron bajas ni heridos, pues al momento del ataque el edificio estaba vacío, pues ya era de noche y las actividades habían terminado.

Posterior al ataque, el fuego fue controlado por los bomberos locales, además de darse un despliegue de diversos elementos de organizaciones de seguridad nacional.

Estados Unidos y Arabia Saudita emitieron una Alerta de Seguridad por ataque de drones de Irán a embajada en Riad

A raíz del ataque de drones de Irán a la embajada en Riad, Estados Unidos y Arabia Saudita emitieron una Alerta de Seguridad a la población.

Estados Unidos y Arabia Saudita pidieron a la población que se refugiara en sus casas, en caso de que se de otro ataque de misiles o drones de Irán como el de la embajada en Riad.

Estados Unidos señaló que todos los trabajadores de la embajada están refugiados en sus hogares, y pide a los ciudadanos estadounidenses mantenerse alerta.

Principalmente aquellos que vivan en Yeda, Riad y Dhahran, además de limitar salidas no esenciales y alejarse de las bases militares, pues son objetivos potenciales.