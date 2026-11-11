El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia informó la repentina muerte de Alexander Darchiev a los 66 años de edad, quien se desempeñaba como embajador en Estados Unidos.

Rusia destacó lo extraordinario que era Alexander Darchiev, calificándolo como “un profesional excepcional y distinguido” que fue experto en Estados Unidos.

Alexander Darchiev, embajador ruso. (@mfa_russia)

Muere Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos

Hoy 11 de noviembre de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia informó la muerte de Alexander Darchiev, misma que calificó de repentina.

Desde el gobierno de Rusia se determinó que Alexander Darchiev “permanecerá” en “nuestros corazones”, además de haber sido un destacado colega en el gobierno.

Muere Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos. (@mfa_russia)

El Ministerio destacó la labor que Darchiev tuvo durante su cargo, considerándolo como “extraordinario”, además de “líder experimentado” y una amable persona.

Según sus aptitudes destacadas, el embajador fue elegido para representar a Rusia en Estados Unidos por ser un experto en el país Norteamericano.

En pesar a su muerte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia envió condolencias a su familia y seres queridos.