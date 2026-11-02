Donald Trump destacó la caída de los precios del petróleo de casi 10 dólares por barril, en el contexto de las negociaciones con Irán para acabar las tensiones en Oriente Medio.

Los precios del petróleo están cayendo como una piedra, casi 10 dólares por barril, un récord, porque la gente siente que no habrá guerra con Irán. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos también mencionó que Irán busca un acuerdo con su gobierno, entendimiento que, dijo, podría concretarse en caso de llegar a un convenio.

Los mercados habían incorporado una prima de riesgo por la posibilidad de una guerra; sin embargo, el acercamiento entre Estados Unidos e Irán ha reducido esos temores y causado la baja de un 4% en el costo del petróleo.

Trump destaca caída de los precios del petróleo ante negociaciones con Irán

Donald Trump destaca caída de los precios del petróleo y abre la puerta a acuerdo con Irán

A través de redes sociales, Donald Trump sostuvo que el petróleo está “cayendo como una piedra” y afirmó que Teherán busca alcanzar un acuerdo “lo antes posible”.

En su mensaje, el mandatario agregó que dicho entendimiento entre Estados Unidos e Irán “podría ocurrir”, aunque no refirió las condiciones del acuerdo ni una fecha probable para decidirse.

Irán quiere un acuerdo, lo antes posible. ¡Podría pasar! Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Además de las declaraciones de Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que la Casa Blanca prefiere resolver el conflicto por la vía diplomática y evitar una escalada militar.

Del lado iraní, el presidente Masoud Pezeshkian expresó la disposición de su gobierno para solucionar diferencias mediante el diálogo, mientras que el canciller Abbas Araghchi afirmó que un acuerdo pacífico es posible.

Precio petroleo (Michelle Rojas)

Petróleo cae un 4% ante la posibilidad de acuerdo de Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo se desplomó tras un informe que indicaba que Donald Trump priorizará diplomacia con Irán, aún frente a la insistencia de ataques directos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Con este acercamiento, los futuros del crudo Brent cayeron cerca de un 4%, borrando las ganancias del viernes, cotizando sobre los 109 dólares por barril tras el diálogo diplomático en Doha entre funcionarios iraníes y qataríes.